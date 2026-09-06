טרופר והנדל מודיעים על פיצול בית ציוני-המילואימניקים

כבר בתחילת השבוע שעבר דווח ב'כיכר השבת', על הרצון בביתו של הרב לנדו, להדיח את שני חברי הכנסת הוותקים ולא-הכי נאמנים לבית - מקלב וגפני, אך גם בחלומות הפרועים ביותר, אף אחד לא חלם שההדחה תתבצע בצורה כה שפלה ומכוערת, הציבור שעוד בהלם מהמהלך המביש - מגיב בזעם חסר תקדים | במקביל יש ניסיון לכנס את המועצת - שרוב חבריה מתנגדים להדחה (חרדי)

חנני ברייטקופף