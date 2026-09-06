טרופר והנדל מודיעים על פיצול בית ציוני-המילואימניקים

מבזקים נוספים
פועל נפצע קשה בתאונת עבודה בעראבה
גבר כבן 30 נפצע הבוקר (10:08) במהלך עבודתו בעראבה ופונה למרפאה מקומית. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב קשה, עם חבלה בבטן.קובי רוזן
בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד בהרעלת התינוקות: "מעורב באופן מכוון"
בית משפט השלום האריך ב-6 ימים את מעצר החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות תינוקות • השופט: "חשד סביר בעוצמה משמעותית לעבירות של שימוש ברעל" | החשוד יעבור בדיקה פסיכיאטרית (בארץ)דוד הכהן
השמות שהכי הרבה הורים בחרו השנה לילדיהם | אלו השמות הנפוצים בבנים ובבנות
רשות האוכלוסין פרסמה את נתוני השמות הנפוצים בקרב ילידי תשפ"ו • מוחמד ממשיך להוביל במגזר הכללי, אריאל בראש המגזר היהודי | אביגיל וליבי בקרב הבנות (בארץ)בני סולומון
מלכודת האדמה: קצינים איראניים נצורים במנהרות - טהרן מאיימת
בעוד צה"ל משלים את השליטה המבצעית ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון, דיווחים זרים חושפים כי קצינים איראניים נלכדו במחילות. בתגובה, טהרן משגרת אזהרות חריפות ומאיימת בתגובה רחבה, בזמן שבישראל ממשיכים להכחיש בתוקף את הימצאותם של הבכירים במקום (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
דרמה בגוש המרכז: טרופר יתפצל ויחבור לאיזנקוט, ואיפה איילת שקד?
חילי טרופר צפוי להצטרף לרשימת איזנקוט עם שריונים לשפירא ופרץ • הנדל נותר בחוץ ויבחן ריצה עם גנץ | המהלך מסיר מהפרק חיבור בין איזנקוט לבנט (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
ביוב ללא גבולות: מהגרים פלשו מתחת לרחוב ועוררו פאניקה
הגבול הספרדי בצפון אפריקה הופך לזירה בלתי שגרתית: מהגרים נצפו מגיחים מתשתיות תת -קרקעיות בניסיון לעבור לשטח העיר, ובמקביל סרטון מהחוף הצית סערה לאחר שקבוצת מהגרים תועדה כשהיא מחזיקה גור דולפין מת (חדשות בעולם)דני שפיץ
בג"ץ דחה על הסף את בוגי יעלון: לא נתערב בחשדות נגד שרה נתניהו
שר הביטחון לשעבר ביקש לחייב את הפרקליטות להכריע בחשדות להטרדת עדים, אך השופט חאלד כבוב קבע כי אין עילה להתערבות (משפט)משה כהן
כך הודח ח"כ משה גפני בבושת פנים וההתנגדות החריפה של 'המועצת' שתנסה למנוע את ההדחה | חשיפה
כבר בתחילת השבוע שעבר דווח ב'כיכר השבת', על הרצון בביתו של הרב לנדו, להדיח את שני חברי הכנסת הוותקים ולא-הכי נאמנים לבית - מקלב וגפני, אך גם בחלומות הפרועים ביותר, אף אחד לא חלם שההדחה תתבצע בצורה כה שפלה ומכוערת, הציבור שעוד בהלם מהמהלך המביש - מגיב בזעם חסר תקדים | במקביל יש ניסיון לכנס את המועצת - שרוב חבריה מתנגדים להדחה (חרדי)חנני ברייטקופף