בית משפט השלום בירושלים האריך היום (ראשון) במספר ימים את מעצרו של תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, החשוד במעורבות בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות של חברת "פרינוק". ההחלטה מגיעה לאחר שהחשוד נעצר בתחילת השבוע במסגרת חקירה שנמשכת כחודשיים. בדיון שנערך היום בבית משפט השלום בירושלים, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד לתאריך 09.09.26 (יום רביעי).

בדיון שהתקיים בבית המשפט, מסר נציג היחידה החוקרת, היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון במחוז ירושלים, כי "אנחנו טוענים שהמשיב מעורב באופן מכוון ובאופן יחסית קרוב לאירוע ההרעלה". השופט קבע כי "חומר החקירה מקים חשד סביר בעוצמה משמעותית לעבירות של שימוש ברעל כדי סיכון חיים, טיפול רשלני בתרופות וגניבה".

השופט המשיך והדגיש את חומרת המקרה: "המשיב חשוד בכך שהיה מעורב בהרעלה מכוונת של מוצרי מזון לתינוקות ופעוטות. המסוכנות ברורה מאליה". כמו כן ציין השופט כי "נדרשות עשרות פעולות חקירה ובהן פעולות בנות שיבוש", מה שמצדיק את המשך המעצר.

בנוסף, קבע בית המשפט כי החשוד ייבדק על ידי פסיכיאטר בית המעצר או הפסיכיאטר המחוזי, בעקבות טענת עורך דינו לכך שהוא חולה במאניה דיפרסיה. עם זאת, יצוין כי בדיקה ראשונה שנערכה לחשוד מצאה כי הוא כשיר למעצר.

כזכור, הפרשה פרצה לפני כחודשיים כאשר ארבעה פעוטות פונו למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם תסמיני ישנוניות וחולשה חריגים. בדיקות מעבדה מקיפות שביצע משרד הבריאות חשפו ממצאים מדאיגים: בצנצנות של מחית פירות לתינוקות מהמותג "פרינוק" שנרכשו בשני סניפי רשת "זול ובגדול" בירושלים, נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם - תרופות הרגעה חזקות ממשפחת הבנזודיאזפינים.