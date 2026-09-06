משהו קרה אמש בנחלאות, בבית הכנסת שערי רחמים. גיליתי דור שלא רוצה פחות יראת שמים, אלא יותר לב. מאות בחורים, חסידים וליטאים, ספרדים ואשכנזים, מצאו את עצמם עומדים יחד מול הקב״ה, בלי מחיצות ובלי תיאום, ושרים את מה שהלב ביקש לומר. על הרגע שבו הרינה והתפילה חדלו להיות שני דברים שונים (דעה)

אלי גוטהלף