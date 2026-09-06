ברי מועצת חכמי התורה סיימו אחר הצהריים את הישיבה המיוחדת המתקיימת לרגל הבחירות המתקרבות | למרות פרסומים מוקדם יותר, חכמי המועצת החליטו שלא להדיח אף חבר כנסת, והוסיפו שני שמות חדשים שייכנסו לרשימת ש"ס לכנסת (חרדים)

ישי כהן