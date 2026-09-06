מבזקים נוספים
אישה בת 72 נפצעה בינוני לאחר שמעדה באוטובוס בבני ברק
אישה בת 72 נפצעה באורח בינוני לאחר שמעדה באוטובוס ברחוב המכבים בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה, והיא פונתה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשמצבה מוגדר בינוני. לפי הדיווח, האישה נחבלה בגפיה במהלך המעידה.קובי רוזן
גבר בן 30 נפצע קשה בירושלים ופונה לשערי צדק
גבר כבן 30 נפצע הערב (19:01) ברחוב כנפי נשרים בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שערי צדק במצב קשה, עם פציעה חודרת.קובי רוזן
3 הרוגים בתקיפה ישראלית על רכב בדרום לבנון
משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 3 הרוגים בתקיפת כטב"מ ישראלי שפגע ברכב באזור נבטיה א-תחתא בדרום לבנון. התקיפה בוצעה לפני כשעה.קובי אטינגר
דיווח על חשד לאירוע ירי בגבעת שאול בירושלים
התקבל דיווח על חשד לאירוע ירי בשכונת גבעת שאול בירושלים. כוחות משטרה נמצאים בדרכם למקום האירוע.קובי רוזן
אירוע ירי בירושלים: צעיר ניסה לבצע שוד - הקרבן פתח לעברו באש ופצע אותו קשה
אירוע ירי חריג התרחש הערב בשכונת גבעת שאול החרדית בירושלים |המשטרה שיגרה כוחות מתוגברים לאזור | בן 30 במצב קשה לאחר שנפגע מירי | כל הפרטים על האירוע החריג (חדשות)כיכר השבת
מחצות עד לפנות בוקר; ה'סליחות' של רבי מיילך באתרא קדישא מירון
הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, ששהה השבת באתרא קדישא מירון, החל באמירת סליחות ראשונות בחצות הלילה וסיימן מתוך התעוררות עצומה בשעות לפנות הבוקר | טרם אמירת הסליחות העלה המשפיע שלהבת אש קודש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)חיים רוזנבוים
ההחלטה שלא להדיח את הח"כים - והשמות החדשים שנחשפים: מאחורי הקלעים של המועצת
ברי מועצת חכמי התורה סיימו אחר הצהריים את הישיבה המיוחדת המתקיימת לרגל הבחירות המתקרבות | למרות פרסומים מוקדם יותר, חכמי המועצת החליטו שלא להדיח אף חבר כנסת, והוסיפו שני שמות חדשים שייכנסו לרשימת ש"ס לכנסת (חרדים)ישי כהן
בהיכל המיתולוגי שהורחב | רבבות באמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר מסאטמר
רבבות חסידי סאטמר התכנסו באשמורת הבוקר לאמירת 'סליחות' ראשונות בצילו של האדמו"ר מסאטמר, בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב ראדני במרכז שכונת ווילאמסבורג | התרגשות מיוחדת ניכרה בקהל, לאחר שההיכל ההיסטורי של אדמו"רי החסידות עבר בחודשים האחרונים שיפוץ ענק ומקיף, במסגרתו הורחב והוגדל שטח בית המדרש באופן משמעותי | האדמו"ר ירד לפני התיבה, כשהוא עטוף בטלית מירושת הרה"ק מסאטמר זי"ע (חסידים)חיים רוזנבוים