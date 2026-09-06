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"הפסקת אש עם המון אש": האשליה של צה"ל מול חיזבאללה
"הבופור החדש נפל, אבל ההנהגה שוב שבויה בקונספציה" | תא"ל (מיל') אורן סולומון עושה סדר באולפן 'כיכר השבת': למה ההסתמכות על צבא לבנון היא איוולת גמורה, איזה יעד צה"ל חייב לכבוש בסבב הבא – ואיך הלחץ הכלכלי של טראמפ עלול לדחוף את איראן דווקא להבעיר את המזרח התיכון? | צפו בריאיון המלא (צבא וביטחון)יוסי סרגובסקי
ליברמן הציג את רשימתו לכנסת וזכה לתשואות: "ראש המשלה הבא"
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הציג את רשימתו בכנס בחירות | במקום השני הופיע רפי בן שטרית, ששכל את בנו אלרואי ז"ל בקרב על נחל עוז ב-7 באוקטובר" | "אני לא מוכן לקבל שום קריצה לכיוון של נתניהו והמפלגות החרדיות", הדגיש ליברמן במהלך הכנס (בארץ)משה בשן
נורמלי? ילדים מושלכים מגובה למים | התמונה מתבהרת מי יהיו חברי הכנסת • צפו
טלטלה ביהדות התורה: הדחות הענק בדגל, והקרב על הרשימה באגודה | נחשפה צמרת רשימת "ביחד" של בנט ולפיד | טרופר והנדל מפרקים את החבילה | טרגדיה בכינרת: בן תשע נאבק על חייו לאחר שנדבק באמבה נדירה | מחיר הבנזין צונח הלילה בחצי שקל | ואחרי התחזית התיעוד המקומם מחומות עכו: ילדים מושלכים מגובה למים | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
בן שטרית במקום השני בישראל ביתנו, לנקרי במקום השלישי
רפי בן שטרית ישובץ במקום השני ברשימת ישראל ביתנו לבחירות, וטליה לנקרי תשובץ במקום השלישי.כיכר השבת
משרד הבריאות מעדכן המלצות רחצה בכינרת בעקבות מקרה אמבה נוסף
משרד הבריאות עדכן את המלצותיו לציבור בעקבות אימות מקרה תחלואה נוסף באמבה Naegleria fowleri בכינרת. המשרד ממליץ למתרחצים להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה והכנסת ראש מתחת למים, ולהימנע מפעילות שבה מים נכנסים לאף בלחץ. מדובר במחלה נדירה מאוד אך קשה ומסכנת חיים. ההדבקה מתרחשת כאשר מים חודרים דרך האף, והמחלה אינה עוברת משתיית מים או מאדם לאדם. מאז 2022 אובחנו בישראל ארבעה מקרי תחלואה באמבה זו.יוסי נכטיגל
30 חודשים בפנים: התחזה לרופא וביצע מעשים קשים בחולים תמימים
נאשם הגיע באישון לילה עטוי מסיכה וכפפות, התחזה לצוות רפואי וחדר למחלקות • ביצע מעשים קשים בחולים חסרי ישע | בית המשפט גזר 30 חודשי מאסר בפועל (משפט)דניאל הרץ
היסטוריה בגרמניה: מפלגת הימין הקיצוני גורפת 44% הצבעה - לראשונה ממלחמת העולם השנייה
מפלגת 'אלטרנטיבה לגרמניה' השיגה 44.5% מהקולות במדינת המחוז סקסוניה-אנהלט | מועמד המפלגה הגיע להצביע רכוב על טוסטוס מתקופת גרמניה המזרחית | הפעם הראשונה מאז תום מלחמת העולם השנייה (בעולם)כיכר השבת
אישה בת 72 נפצעה בינוני לאחר שמעדה באוטובוס בבני ברק
אישה בת 72 נפצעה באורח בינוני לאחר שמעדה באוטובוס ברחוב המכבים בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה, והיא פונתה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשמצבה מוגדר בינוני. לפי הדיווח, האישה נחבלה בגפיה במהלך המעידה.קובי רוזן