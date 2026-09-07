לוחמי צה"ל חיסלו את המחבל שביצע את פיגוע הדקירה במרחב כפר עוצרין שבחטיבת שומרון. המחבל דקר אזרח ישראלי ונמלט מהמקום. כוחות צה"ל פתחו בסריקות והטילו חסמים במרחב. כוח צה"ל איתר את המחבל בסמוך לרכבו במרחב הכפר אידנא. המחבל ניסה לדקור את הלוחמים, ומפקד פלוגה מגדוד 411 הגיב בירי לעברו וחיסל אותו.

ב. ניסני