פעילות כוחות צה"ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי - צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:42 פעילות כוחות צה"ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

בוחן רמטכ"ל במתכונת פתע לבדיקת הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בצה"ל, נערך אתמול (ראשון), במטרה לבחון את יכולת ההתמודדות עם אירוע רב-זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף.

במהלך התרגיל נדרכו בהפתעה כלל המפקדות של הפיקודים המרחביים, האגפים והזרועות, ותורגלו במגוון תרחישים: פשיטות מהקרקע מהאוויר ומהים, אירועי ירי תמ"ס לצד פיגועי ירי, אירועים רבי-נפגעים, אירועי חטיפה ובני ערובה ותרחישים נוספים הבוחנים את תפיסת ההגנה ומימוש פקודות ההגנה בגזרות השונות.

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

כחלק מכך, תורגלה הפעלת כוננויות ועתודות באופן קרקעי ומוסק תוך הקפצה בפועל של גדודים ויחידות מיוחדות. הכוחות קפצו למרחבים ולזירות השונות בכדי לתת מענה בזמן הקצר ביותר. 74 תאי שיגור גרעיניים: קים חשף את המשחתת שתשנה את חוקי המשחק כיכר השבת | 06:56 לצד זאת, נבחנו שיתוף פעולה רב-זרועי-אווירי-יבשתי-ימי, ותהליכי קבלת החלטות ומענה מבצעי בכלל הדרגים, החל מהפיקודים המרחביים, הזרועות והאגפים ועד המטכ"ל.

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מציין כי "צה"ל יבצע למידה מעמיקה מלקחי התרגיל תוך סימון תורפות ונקודות לציון במטרה להמשיך ולשפר את ההגנה והמוכנות הצה"לית למגוון תרחישים. התרגיל התקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים לשנת 2026".

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל מוצב הפיקוד העליון ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל מוצב הפיקוד העליון ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל מוצב הפיקוד העליון ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל מוצב הפיקוד העליון ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"לי פיקוד הדרום ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"לי פיקוד הדרום ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"לי פיקוד הדרום ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל פיקוד העורף ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל פיקוד העורף ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל פיקוד המרכז ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל פיקוד המרכז ( צילום: דובר צה"ל )