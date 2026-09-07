פעילות כוחות צה"ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי (צילום: דובר צה"ל)
בוחן רמטכ"ל במתכונת פתע לבדיקת הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בצה"ל, נערך אתמול (ראשון), במטרה לבחון את יכולת ההתמודדות עם אירוע רב-זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף.
במהלך התרגיל נדרכו בהפתעה כלל המפקדות של הפיקודים המרחביים, האגפים והזרועות, ותורגלו במגוון תרחישים: פשיטות מהקרקע מהאוויר ומהים, אירועי ירי תמ"ס לצד פיגועי ירי, אירועים רבי-נפגעים, אירועי חטיפה ובני ערובה ותרחישים נוספים הבוחנים את תפיסת ההגנה ומימוש פקודות ההגנה בגזרות השונות.
כחלק מכך, תורגלה הפעלת כוננויות ועתודות באופן קרקעי ומוסק תוך הקפצה בפועל של גדודים ויחידות מיוחדות. הכוחות קפצו למרחבים ולזירות השונות בכדי לתת מענה בזמן הקצר ביותר.
לצד זאת, נבחנו שיתוף פעולה רב-זרועי-אווירי-יבשתי-ימי, ותהליכי קבלת החלטות ומענה מבצעי בכלל הדרגים, החל מהפיקודים המרחביים, הזרועות והאגפים ועד המטכ"ל.
דובר צה"ל מציין כי "צה"ל יבצע למידה מעמיקה מלקחי התרגיל תוך סימון תורפות ונקודות לציון במטרה להמשיך ולשפר את ההגנה והמוכנות הצה"לית למגוון תרחישים. התרגיל התקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים לשנת 2026".
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