צה"ל תקף אתמול במרחב עיר עזה וחיסל את יוסף עכילה, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי דובר צה"ל, המחבל קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל להסרת איום מיידי. לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפית אווירית.

ב. ניסני