העיסוק הגובר בסוגיית המעצרים ברחוב החרדי הוליד לאחרונה את אחד המיזמים המדוברים ביותר בתקופה האחרונה. מיזם "כלא 1000" – המעניק סיוע של 1,000 שקלים לכל יום מעצר עבור בני תורה. לאחר שקיבל את ברכתם הרשמית של גדולי הדור, המהלך מתרחב ויוצא לרישום המוני בקהילות. מאחורי היוזמה שצוברת תאוצה בימים אלו עומדת תפיסה אסטרטגית המבקשת לשנות את המציאות בשטח, ונשענת על שלוש מטרות מרכזיות:

הראשונה – תמיכה בבחורים ובאברכים: המטרה היא להעניק לעצורים ולמשפחותיהם גב כלכלי, לצד מעטפת של רוגע וביטחון ברגעי האמת. המענק נועד בין היתר לכיסוי הוצאות ייעוץ משפטי, נסיעות, ופיצוי על אובדן ימי עבודה של ההורים ובני המשפחה.

השנייה – שינוי משוואת הענישה: ההבנה היא שברגע בו שופט או שוטר יודעים כי גזירת ימי מעצר פירושה למעשה הענקת "פרס" כלכלי נכבד לעצור, הם יאבדו לחלוטין את המוטיבציה להחמיר בעונשו. הערכה היא ששינוי כזה עשוי להוביל לירידה דרסטית במספר ימי המעצר שייפסקו מלכתחילה.

השלישית – הפגנת עוצמה קהילתית: יצירת חזית אחידה של ערבות הדדית, שמוכיחה את לכידותו ועוצמתו של עולם התורה מול כל ניסיון שבירה.

המודל הכלכלי של התוכנית פשוט, והוא מבוסס למעשה על המודל המוכר והוותיק של קרנות היתומים. התמיכה כולה ממומנת מכספי החברים בתוכנית, על בסיס השתתפות סמלית בלבד: אך ורק בעת מקרה של מעצר, נגבה מכל חבר סכום מקסימלי של עד שקל אחד ליום (לצד דמי ניהול ותפעול של 3 שקלים בחודש). הכלל הוא מתמטי – ככל שיצטרפו יותר חברים למיזם, כך יורד נטל הגבייה היומי מכל יחיד, ויכול אף להגיע לאגורות בודדות.

כדי להבטיח התנהלות שקופה ומוקפדת, המיזם פועל בנשיאותם של ועדה המורכבת מחמישה מגדולי הדיינים והפוסקים. סמכותם של הדיינים היא הבלעדית בכל הנוגע להנהגת הקופה וחלוקת כספיה. כל ספק הלכתי, קביעת קריטריונים לזכאות או הכרעה בבקשות, נידונים ומוכרעים אך ורק על פי פסיקתם.

בוועדת הדיינים חברים: הרב נפתלי נוסבוים - ראב"ד בית הדין "הישר והטוב" ו"אהבת שלום"; רבי יעקב עזרא תופיק אביעזרי – אב"ד בית דין לממונות ביתר; הרב יעקב מאיר שטרן – אב"ד בד"ץ קהילות יעקב בני ברק; רבי אליהו פוזן – אב"ד בבית הדין בני ברק ואלעד; והגאון רבי צבי ברוורמן – ראב"ד ביתר עילית ואב"ד "נתיבות חיים".

עם קבלת ברכתם של גדולי הדור למהלך, מתורגמת כעת היוזמה לפעילות שטח נרחבת.

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