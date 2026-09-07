מבזקים נוספים
הגר"מ שטרנבוך מברך את המצטרפים למיזם "כלא 1,000"
לאחר שנחשף לפרטי המיזם, הגר"מ שטרנבוך הביע את ברכתו וחיזק את ידי העוסקים ביוזמה המבקשת להעניק גב וסיוע לבני תורה שנעצרו בעקבות לימוד התורה (חרדים)אסף מגידו
תיעוד מיוחד; אמירת סליחות במודז'יץ – והשלט שהורה מתי לענות 'אמן'
מאות חסידי מודזי'ץ התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר, בהיכל בית המדרש החדש בבני ברק | לצד ארון הקודש החדש שנחשף לראשונה, נרשם גימיק ייחודי שמנע את קטיעת הניגונים | תיעוד וסיקור (חסידים)חיים רוזנבוים
גדו"י נתנו את ברכתם למיזם האדיר "כלא 1000": מענק לבני תורה עצורים
ברקע ההרשמה המונית בקהילות מרנן ורבנן גדולי הדור נתנו את ברכתם למיזם האדיר "כלא 1000", המעניק 1,000 שקלים לכל יום מעצר לבני תורה. המיזם, שזוכה לפיקוחם של גדולי הדיינים, מבוסס על מודל קרנות היתומים ויוצא כעת למבצע רישום מיוחד בימים אלו (חרדים)אסף מגידו
גאוני: המיזם שיעניק 1000 ש"ח לכל יום מעצר של תלמידי ישיבה עריקים
ברקע ההרשמה המונית בקהילות מרנן ורבנן גדולי הדור נתנו את ברכתם למיזם האדיר "כלא 1000", המעניק 1,000 שקלים לכל יום מעצר לבני תורה. המיזם, שזוכה לפיקוחם של גדולי הדיינים, מבוסס על מודל קרנות היתומים ויוצא כעת למבצע רישום מיוחד בימים אלו (חרדים)יוסי כץ
גם לכם זה מזכיר משהו? סערה בעקבות מדי צבא שטראמפ המציא ברשת החברתית
סערה פרצה ברשת בעקבות מדי צבא המיועדים לחיל החלל שהציג טראמפ ברשת החברתית שלו טרות' | גולשים ופרשנים טענו כי המדים המוצגים דומים באופן מחשיד למדים נאצים | שפטו בעצמכם (חדשות)כיכר השבת