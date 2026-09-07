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מבזקשמח בכנסת

יכבשו את ראשות הממשלה? איזנקוט פרסם את רשימת מפלגת "ישר!" לבחירות

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הגישה בשעה האחרונה את רשימתה לכנסת, אותיות המפלגה שהוגשו לוועדת הבחירות הן "דרך" | את הרשימה הגישו מועמדי ישר! לכנסת, מנכ״לית ״אחריי!״ לשעבר ענבר הרוש גיטי וראש אגף התקציבים במשרד האוצר לשעבר שאול מרידור (פוליטי)

גדי אייזנקוט | צילום: צילום: טל גל\פלאש90
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