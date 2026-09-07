נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אשר הקים את חיל החלל האמריקאי בשנת 2019, פרסם הדמיה של מדים חדשים המיועדים לחיל.

טראמפ שיתף בחשבון ה-Truth Social שלו הדמיה המציגה עיצוב מחדש וכהה של מדי החיל. המדים החדשים שואבים השראה מתלבושות שנלקחו מסרט קולנוע העושה שימוש מפורש באסתטיקה נאצית.

בהדמיה שהציג טראמפ מופיעים מדים הכוללים כובעי מצחייה כהים ומגפי עור גבוהים, כאשר הנשיא טען כי העיצוב נגזר מהמדים בסרט "גברים בחלל". עם זאת, הסרט משנת 1997 משתמש בדימויים נאציים בולטים, ותואר על ידי הבמאי פול ורהובן כחזון אירוני של "אוטופיה פשיסטית".

התלבושת המוצעת כוללת טוניקות בצבע אפור-חלל, כובעי מצחייה ומגפיים גבוהים בהשראת לבוש צבאי קולנועי.

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"החלטתי לעשות סרט על פשיסטים שאינם מודעים לפשיזם שלהם", אמר ורהובן בריאיון לעיתון הגרדיאן בשנת 2022, והוסיף כי היצירה עוסקת באופן ספציפי ב"פוליטיקה אמריקאית".

ורהובן, שגדל בהולנד תחת הכיבוש הנאצי בסמוך לבסיס צבאי גרמני, ביסס את עבודתו על סרטי תעמולה פשיסטיים כמו "ניצחון הרצון", והלביש את השחקן ניל פטריק האריס במה שתיאר בעצמו כסגנון של מדי אס-אס.

מבקר של הוושינגטון פוסט ציין בשנת 1997 את "האופנה הנאצית הברורה" של הסרט, בעוד שבמגזין הלוס אנג'לס טיימס נכתב כי האסתטיקה בסרט "נגזרה מגרמניה הנאצית".

טראמפ פרסם ביום ראשון את ההדמיה בחשבון ה-Truth Social שלו, כשהיא נראית ככזו שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית.

המדים הנוכחיים של חיל החלל מיועדים לייצג אותו כזרוע השישית של צבא ארצות הברית. המדים הרשמיים הקיימים בחיל כוללים טוניקה שנסגרת באלכסון באמצעות שישה כפתורים, המסמלים את מעמדו כזרוע השישית.

בתיאור ההדמיה נכתב כי המדים נוצרו "בהשראת המשמעת והפונקציונליות של מדי גברים בחלל", וכי הם "משודרגים עבור שומרי תחום החלל".

אף על פי שהתלבושת אינה כוללת את מעיל העור הארוך שהופיע בסרט, היא נשענת על הטוניקה הכהה והמחויטת, כובע המצחייה והמגפיים הגבוהים.

פלטת הצבעים כוללת צבעי "אפור חלל", "שחור חצות", "אפור כסף" ו"שחור סטן".

המדים הרשמיים הקיימים כיום בחיל מציגים טוניקה רחבה יותר בהתאם ללבוש הצבאי המודרני, שנסגרת באלכסון בחזית באמצעות שישה כפתורים המייצגים את הזרוע השישית של הצבא.