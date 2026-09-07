סקר חדש ודרמטי של מכון Ipsos-BVA עבור העיתון "לה פריזיאן" בוחן את תרחישי ההתמודדות בבחירות לנשיאות צרפת שיתקיימו בשנה הבאה, בדגש על מועמדותה של מנהיגת מפלגת הימין המובילה מארין לה-פן.

מהנתונים עולה כי מרין לה פן, מובילה בפער ניכר בסיבוב הראשון עם כ-34% מקולות המצביעים בכל התרחישים שנבדקו. במקביל, הקרב על העלייה לסיבוב השני משתנה בהתאם לזהות המועמדים שיתמודדו מולה.

בסקר הוצגו תרחישי התמודדות שונים של ראשי הממשלה לשעבר תחת מקרון אדואר פיליפ וגבריאל אטל, מול מנהיג השמאל הקיצוני האנטישמי ז'אן לוק מלנשון. בחלק מהתרחישים עולה כי מלנשון עשוי להתמודד בסיבוב השני מול מארין לה פן, שכאמור עוקפת את כולם במרחק בטוח בסבב הראשון.

לצד נתוני ההצבעה, הסקר בחן גם את הירתעות הציבור מהמועמדים השונים. באופן מפתיע במיוחד, מרין לה פן היא המועמדת שמעוררת את מידת החשש הנמוכה ביותר, כאשר שישה מתוך עשרה נשאלים השיבו כי היא מדאיגה אותם "קצת או הרבה", למרות התקשורת השמאלנית שהרבתה לדבר על "סכנת מארין לה-פן" במהלך העשור האחרון.

אחריה ניצב אדואר פיליפ עם 64%. מועמדים נוספים שנבדקו רשמו שיעורי חשש גבוהים יותר, ובהם גבריאל אטאל עם 71%, ברונו רטיו ורפאל גלוקסמן עם 72%, אוליבייה פור עם 79%, מרין טונדלייה עם 80%. איש השמאל הקיצוני ז'אן-לוק מלנשון והמתמודד היהודי הקיצוני מימין אריק זמור מובילים עם 81% צרפתים שחשים סכנה מעלייתם לשלטון.

בכל הסקרים האחרונים שנערכו עולה מגמה ברורה של הובלה ברורה מצד מארין לה פן מול כל מועמד שיתמודד מולה.