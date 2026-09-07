צה"ל חיסל מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס בעיר עזה

נער בן 17 נפצע היום (14:53) במהלך רכיבה על אופניים בטייבה. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלות בפנים ובגפיים.

קובי רוזן