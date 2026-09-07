מבזקים נוספים
איראן בפאניקה: זה המשבר הכלכלי שמאיים להפיל את המשטר והניסיון לטשטש אותו על ידי הסלמה
בעוד ארצות הברית מהדקת את טבעת החנק הכלכלית ומצליחה לאבטח את תנועת מכליות הנפט במצר הורמוז, בטהראן מתחילים להרגיש את הלחץ. בכירים באיראן מודים בעומק המשבר, מחירי הדלק במדינה מזנקים בניסיון למנוע קריסה, ואיומי הנקמה כלפי וושינגטון רק הולכים ומחריפים. בכירים איראניים מודים: קשה יותר ויותר לעמוד בלחץ האמריקני נגד איראן (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
הזינוק הענק של הישראלים שנוחתים במדינה המוסלמית הידידותית וההכנות לחגי תשרי
באקו רושמת בזמן האחרון שינוי חיובי והישראלים זורמים, כ-30 טיסות ישירות בשבוע וזינוק במספר המבקרים • הרב איסייב: "יהודים מרגישים כאן בביטחון" | סיקור ותיעוד (בעולם)יוסי נכטיגל
"מסכן את הסביבה" | זו הכמות גז הבלתי-נתפסת שנתפסה ביישובים הדרוזים
בלשי להב 433 ערכו חיפושים בביתו של חשוד בעוספיא ובמחסן בדלית אל כרמל • החשוד מייבא בלוני גז מאיו"ש ומאפסן אותם ללא רישיון ואמצעי בטיחות | פרטי הפעילות המסוכנת (משטרה)קובי רוזן
תרגיל חירום במערכת הבריאות בירושלים ב-8-9 בספטמבר
משרד הבריאות הודיע כי ב-8-9 בספטמבר יתקיים תרגיל מתוכנן בבית החולים הדסה הר-הצופים ובמרפאות כללית ומכבי במעלה אדומים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וחירום באזור, ונוכחות של צוותים מתרגלים בשטח. התרגיל נערך כחלק מההיערכות הלאומית לתרחישי טרור בלתי קונבנציונלי, בהובלת משרד הביטחון ובשיתוף גופי החירום. הפעילות השוטפת בבית החולים ובקופות תתקיים כרגיל.יוסי נכטיגל
כתב אלמנאר הלבנונית נפצע בתקיפה ישראלית בנבטיה במהלך שידור חי
עלי שביב, כתב רשת אלמנאר הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה, נפצע במהלך שידור חי כשתיעד תקיפה ישראלית בנבטיה שבדרום לבנון. הכתב היה קרוב מדי לאתר שהותקף. מצבו יציב והוא מתלוצץ עם רופאיו בבית החולים.קובי אטינגר
עם הנוסח המלבב | סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם
מאות חסידי קרעטשניף י-ם התכנסו באשמורת הבוקר של יום ראשון לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כאשר האדמו"ר ירד לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות מתוך רגש וכיסופים עם נוסח המלבב העובר מדור דור בחצר החסידות, אשר עורר את הלבבות לקראת יום הדין הבעל"ט (חסידים)חיים רוזנבוים
סמוטריץ' השתלח בוינטר: "מי שירוויח זה גלי בהרב ויצחק עמית", כך הוא הגיב
שר האוצר תקף את החלטתו של עופר וינטר להתמודד עצמאית • 'עמך ישראל' דחה את הטענות: "הציבור מבקש אנשים חדשים" | המאבק על קולות הימין (פוליטי מדיני)יוני גבאי
בשל הבנייה | הסליחות של אלכסנדר עברו לאודיטוריום העירוני
מאות חסידי אלכסנדר התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בראשות האדמו"ר באודיטוריום בבני ברק, שיוחלף באופן זמני את היכל בית המדרש הגדול ההולך ונבנה בימים אלו | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים