דובורינסקי לא ישובץ ברשימת הליכוד בגלל אזרחותו האמריקנית

נער בן 14 נפצע הערב (21:20) במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ברחוב דוד רמז בעכו. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלות בפנים ובגפיים.

קובי רוזן