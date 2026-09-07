בריטניה מחשבת מחדש את יחסיה עם ישראל: גל סנקציות החל ממחר

בריטניה צפויה להכריז מחר (שלישי) על החרפה משמעותית במדיניותה כלפי ישראל, ובמרכזה איסור על סחר בסחורות ובחלק מהשירותים הקשורים ליהודה ושומרון.

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד צפוי להציג את המהלך במסגרת מה שהוא מגדיר "איפוס רחב" של יחסי בריטניה עם ישראל.

לפי הדיווח ב"גרדיאן", האיסור לא יסתכם במוצרים המיוצרים בהתנחלויות, אלא צפוי לחול גם על שירותים מסוימים, ובהם מימון ופרסום הקשורים להתנחלויות. יישום האיסור על סחורות עשוי לדרוש חקיקה חדשה בפרלמנט הבריטי.

עד היום מוצרים מההתנחלויות ממילא לא נהנו מהטבות המכס הניתנות למוצרים מישראל, ובריטניה אף המליצה לעסקים להימנע מפעילות כלכלית בהתנחלויות. אלא שהמהלך החדש צפוי להפוך חלק מהפעילות הזו מאזהרה והמלצה לאיסור חוקי.

המהלך מגיע בין היתר על רקע תוכנית הבנייה E1 ממזרח לירושלים והעלייה לטענתם "באלימות המתנחלים" ביהודה ושומרון.

"לגרש את השגריר"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ קרא בתגובה לפרסומים לגרש את השגריר הבריטי "עוד הערב", לדבריו.

"לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי, ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר", הבהיר השר.