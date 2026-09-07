 דלג לתוכן הראשי
משבר מעמיק

בריטניה מחשבת מחדש את יחסיה עם ישראל: גל סנקציות החל ממחר

בריטניה צפויה להכריז על החרפה משמעותית במדיניותה כלפי ישראל | סמוטריץ' בתגובה: "לגרש את השגריר הבריטי" (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בריטניה צפויה להכריז מחר (שלישי) על החרפה משמעותית במדיניותה כלפי ישראל, ובמרכזה איסור על סחר בסחורות ובחלק מהשירותים הקשורים ליהודה ושומרון.

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד צפוי להציג את המהלך במסגרת מה שהוא מגדיר "איפוס רחב" של יחסי בריטניה עם ישראל.

לפי הדיווח ב"גרדיאן", האיסור לא יסתכם במוצרים המיוצרים בהתנחלויות, אלא צפוי לחול גם על שירותים מסוימים, ובהם מימון ופרסום הקשורים להתנחלויות. יישום האיסור על סחורות עשוי לדרוש חקיקה חדשה בפרלמנט הבריטי.

עד היום מוצרים מההתנחלויות ממילא לא נהנו מהטבות המכס הניתנות למוצרים מישראל, ובריטניה אף המליצה לעסקים להימנע מפעילות כלכלית בהתנחלויות. אלא שהמהלך החדש צפוי להפוך חלק מהפעילות הזו מאזהרה והמלצה לאיסור חוקי.

המהלך מגיע בין היתר על רקע תוכנית הבנייה E1 ממזרח לירושלים והעלייה לטענתם "באלימות המתנחלים" ביהודה ושומרון.

"לגרש את השגריר"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ קרא בתגובה לפרסומים לגרש את השגריר הבריטי "עוד הערב", לדבריו.

"לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי, ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר", הבהיר השר.
ישראלבריטניההתנחלויותסנקציותמכסים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר