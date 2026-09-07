 דלג לתוכן הראשי
מבזקכיכר השבת

גבר בן 25 נפצע קשה באירוע אלימות בקרית אתא

גבר בן 25 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב סירקין בקרית אתא. לפי דיווח צוותי איחוד הצלה, הגבר התנגש בגדר עם רכבו לאחר שנפצע, וסבל מפציעות חודרות בגופו. צוותי הרפואה עצרו דימומים וביצעו חבישות וקיבועים, והוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו קשה.

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

23:58

המשבר ב'אגודת ישראל' מחריף: "שוקלים ריצה ללא חסידות גור"

על רקע העימות החריף בישיבת מועצת אגודת ישראל סביב הדחת נציג חסידות צאנז מהמקום החמישי ברשימה, נשמעים באגודה איומים לשינוי דרמטי במבנה ההתמודדות בבחירות הקרובות | בכיר באגודת ישראל ל'כיכר': ״גור לא מייצגים אותנו״ (בארץ)

קובי ישראל
23:35

סמוטריץ' מגיב למשבר מול בריטניה: "לגרש את השגריר"

בריטניה צפויה להכריז על החרפה משמעותית במדיניותה כלפי ישראל | מדובר בחקיקה חריפה כלפי ההתנחלויות (בארץ)

אריה רוזן
23:34

דובורינסקי לא ישובץ ברשימת הליכוד בגלל אזרחותו האמריקנית

אורן דובורינסקי, שהיה אמור להיות משוריין במקום 11 ברשימת הליכוד, לא ישובץ כמועמד לכנסת. הסיבה: הוא יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. דובורינסקי הביע רצון לפרוש וייתכן שיוצג כמועמד לשר. כתוצאה מכך, נותרו לנתניהו שישה שריונים לשבץ עד מחר בבוקר.

כיכר השבת
23:20

השחקן המוכר יצא לסיור סליחות מיוחד בכותל: "מרגש להגיע לקודש הקודשים"

השחקן ציון ברוך הגיע אמש (ראשון) לסיור סליחות מיוחד בכותל המערבי יחד עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, רב הסלבס מרדכי חסידים ואלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי: "מרגש להגיע לקודש הקודשים" • צפו

איציק אוחנה
22:58

איש התקשורת החרדי חגג בר מצווה לבנו - כולם התייצבו לשמח | גלריה

איש התקשורת מאיר ברגר הכתב הפוליטי של עיתון 'המבשר' ומבעלי אתר החדשות 'אשדודס', חגג בר מצווה לבנו ישעיה ישכר ברגר, באירוע מתוקשר בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור ואנשי תקשורת • צפו בגלריה של הצלם שוקי בריכטא

איציק אוחנה
22:45

אאוץ': הארי ומייגן קיוו להתקבל בחיבוק - המלך שיגר מכתב והעמיד אותם במקום

המלך צ'ארלס שיגר היום מכתב רשמי, בו הבהיר כי התארים המלכותיים אינם חוזרים לבני הזוג ששבו לאחרונה לבריטניה | הדברים המלאים וההשפלה הכואבת (בעולם)

ישראל גראדווהל
22:31

נער בן 14 נפצע באורח בינוני בתאונת אופניים חשמליים בעכו

נער בן 14 נפצע הערב (21:20) במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ברחוב דוד רמז בעכו. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלות בפנים ובגפיים.

קובי רוזן
22:30

בריטניה מחשבת מחדש את יחסיה עם ישראל: גל סנקציות חדש בדרך

בריטניה צפויה להכריז על החרפה משמעותית במדיניותה כלפי ישראל | מדובר בחקיקה חריפה כלפי ההתנחלויות (בארץ)

אריה רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר