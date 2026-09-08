אישה בת 74 נפצעה בינוני בתאונה בכביש 2 סמוך למחלף הסירה

בתוך מבול הסנקציות והנאום האנטי-ישראלי באופן בוטה של שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בפרלמנט הבריטי, האחרון התגאה ביהדותו | הוא אף טען כי הוא תומך במדינת ישראל, בו בעת שהכריז על הסנקציות (חדשות)

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