תן נגוע בכלבת נמצא ביישוב כפר חיטים בגליל התחתון

מבזקים נוספים
סערת ההדסים במושב בית עוזיאל; בית הדין יכריע סופית אחרי החגים
לאחר תקופה ממושכת על סכסוך משפטי בעניין גידול "הדסי רש"י" במושב בית עוזיאל, הורה בית הדין בראשות הגר"א דביר לבעלי הקרקע לרשום את כל ההכנסות וההוצאות ממכירת ההדסים בחג הקרוב | הנתונים ישמשו לדיון מיוחד שייערך לאחר החגים | הסיפור המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
כשהמשפיע החסידי פצח בשירת "אוחילה לאל" בישיבה הספרדית | תיעוד וסיקור
אווירת אלול מרוממת בישיבת "אור התלמוד": המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הגיע לשיחת התעוררות מיוחדת • במהלך הדרשה פצח בשירת "אוחילה לאל" נרגשת עם מאות הבחורים ועורר על סגולת אמירת התהילים בראש השנה לזיווגים וישועות (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
"זה שקר גמור" - מנהיג הציבור החרדי הגר"ד לנדו הודף את הטענות, 'אגודה' מתפרקת | מעייריב
גפני ומקלב נפרדים מהכנסת | המאמר החריג ביתד נאמן, הסרטון - והכחשה | המפץ הגדול באגודה: סיעה חדשה - חומת תורת ישראל | ח"כ ארז מלול בעימות פומבי עם מוטי לייטנר: "אין לך רבנים" | בדיוק כמו לפני הטבח - הגר"מ שטרנבוך פרץ בבכי (מעייריב)איצלה כץ
משה ליאון: "זו טרללת; המפגינים נגד הרכבת גרמו לנזקים של מאות מיליונים, הרכבת תפעל בבר אילן"
ראש עיריית ירושלים משה ליאון, בריאיון מיוחד לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' דוחה את הטענות על 'התחרדות' העיר ומבהיר כי הסטטוס-קוו נשמר, מביע כאב על הדחת גפני ותוקף את מתנגדי הרכבת הקלה ברחוב בר אילן: "טרללת של גורמי חוץ שגרמה לנזק של מאות מיליונים" | וגם: הגעגועים לאביו , ההתרגשות ממעמדי הסליחות בכותל, והבשורה על פתרון מצוקת הסמינרים (אולפן)ישי כהן
גבר בן 62 נפצע בינוני באירוע אלימות בקרית ים
גבר כבן 62 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות ברחוב גיורא יוספטל בקרית ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלות בגפיים.קובי רוזן
נתניהו מכחיש את הדיווח הדרמטי בהארץ - אך משאיר רמז ברור בהודעה
ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר הערב (שלישי) הודעה רשמית בחשבון ה-X של משרד ראש הממשלה בשפה האנגלית, בו הכחיש מכל וכל את הדיווח בהארץ מוקדם יותר הבוקר, לפיו נתניהו הוזהר על ידי איחוד האמירויות בדבר מתקפת חמאס קרובה (חדשות)כיכר השבת
איזה פחד: הנמר הפצוע לא הורדם מספיק - הוא קפץ על השומר וכמעט טרף אותו
נמר שנפגע מרכב בכביש הלאומי נלכד לאחר שתקף שומר יער וכמעט טרף אותו |הפצוע פונה לטיפול עם שריטות בגופו | כך זה הסתיים - והתיעוד שחרך את הרשת (בעולם)כיכר השבת