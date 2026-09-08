מבזקים נוספים
חמאס מגיב לסנקציות בריטיות על מוצרי התנחלויות: "צעד נכון אך לא מספיק"
חמאס הגיב להטלת סנקציות בריטיות ומדינות נוספות על סחורות המיובאות מהתנחלויות בגדה המערבית. הארגון כינה זאת "צעד חשוב בכיוון הנכון, אך אינו מספיק". חמאס גם התייחס לשימוש של שר החוץ הבריטי במונח "טיהור אתני" לתיאור פעולות המתנחלים, וכינה זאת "צעד חשוב בכיוון הנכון, אך אינו מספק".קובי אטינגר
כשהמשפיע החסידי פצח בשירת "אוחילה לאל" בישיבה הספרדית | תיעוד וסיקור
אווירת אלול מרוממת בישיבת "אור התלמוד": המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הגיע לשיחת התעוררות מיוחדת • במהלך הדרשה פצח בשירת "אוחילה לאל" נרגשת עם מאות הבחורים ועורר על סגולת אמירת התהילים בראש השנה לזיווגים וישועות (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
"זה שקר גמור" - מנהיג הציבור החרדי הגר"ד לנדו הודף את הטענות, 'אגודה' מתפרקת | מעייריב
גפני ומקלב נפרדים מהכנסת | המאמר החריג ביתד נאמן, הסרטון - והכחשה | המפץ הגדול באגודה: סיעה חדשה - חומת תורת ישראל | ח"כ ארז מלול בעימות פומבי עם מוטי לייטנר: "אין לך רבנים" | בדיוק כמו לפני הטבח - הגר"מ שטרנבוך פרץ בבכי (מעייריב)איצלה כץ
משה ליאון: "זו טרללת; המפגינים נגד הרכבת גרמו לנזקים של מאות מיליונים, הרכבת תפעל בבר אילן"
ראש עיריית ירושלים משה ליאון, בריאיון מיוחד לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' דוחה את הטענות על 'התחרדות' העיר ומבהיר כי הסטטוס-קוו נשמר, מביע כאב על הדחת גפני ותוקף את מתנגדי הרכבת הקלה ברחוב בר אילן: "טרללת של גורמי חוץ שגרמה לנזק של מאות מיליונים" | וגם: הגעגועים לאביו , ההתרגשות ממעמדי הסליחות בכותל, והבשורה על פתרון מצוקת הסמינרים (אולפן)ישי כהן
גבר בן 62 נפצע בינוני באירוע אלימות בקרית ים
גבר כבן 62 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות ברחוב גיורא יוספטל בקרית ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלות בגפיים.קובי רוזן
תן נגוע בכלבת נמצא ביישוב כפר חיטים בגליל התחתון
משרד הבריאות מעדכן על תן נגוע בכלבת שנמצא ביישוב כפר חיטים במועצה האזורית הגליל התחתון. ההודעה על התן הנגוע התקבלה ב-8 בספטמבר 2026. החקירה האפידמיולוגית נמשכת וכרגע לא ידוע על מגעים. המשרד מבקש ממי שהיה במגע עם בעל חיים משוטט באזור בין 23.08.2026 עד 06.09.2026 לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת (04-6710300) או ללשכה הקרובה למקום מגוריו לשקול טיפול מונע. בעלי חיות מחמד מתבקשים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי לוידוא מצב חיסונם.יוסי נכטיגל
נתניהו מכחיש את הדיווח הדרמטי בהארץ - אך משאיר רמז ברור בהודעה
ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר הערב (שלישי) הודעה רשמית בחשבון ה-X של משרד ראש הממשלה בשפה האנגלית, בו הכחיש מכל וכל את הדיווח בהארץ מוקדם יותר הבוקר, לפיו נתניהו הוזהר על ידי איחוד האמירויות בדבר מתקפת חמאס קרובה (חדשות)כיכר השבת