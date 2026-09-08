שורד השבי איתן מור ששוחרר לפני כשנה מהשבי בעזה לאחר שנחטף על ידי מחבלי חמאס בטבח שמחת תורה, קיבל על עצמו להסיר את הקעקועים מגופו | הוא שיתף כי ראה בכך "הזדמנות להתנקות פנימית לקראת השנה החדשה ולהודות לאלוקים שהציל אותי" • צפו (ברנז'ה)

איציק אוחנה