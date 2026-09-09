מבזקים נוספים
הרבי מאמשינוב ערך שבע ברכות מיוחד במעונו לרגל השמחה בבתי האדמו"רים
לרגל השמחה במעונו של ש"ב האדמו"ר מאופלע שהשיא את בתו הכלה למזל"ט, ערך האדמו"ר מאמשינוב שמחת שבע ברכות מיוחדת במעונו שבירושלים, בהשתתפות הסבים הרמים של החתן, האדמו"רים מלעלוב ומודז'יץ | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
המטבע האיראני בשפל חדש: 2.3 מיליון ריאל לדולר
המטבע האיראני נסחר הבוקר בשפל חדש של 2.3 מיליון ריאל לדולר אמריקאי אחד. מדובר בקריסה של כ-15% בשבועיים בלבד, כשבועיים לאחר שהמטבע חצה לראשונה את רף 2 מיליון הריאל לדולר.קובי אטינגר
מ'גן- עדן' ועד 'הפיראטים': המפלגות שאי אפשר להמציא
לצד המפלגות הגדולות והמוכרות, רשימת המועמדים לכנסת ה־26 כוללת גם שורה של תנועות פוליטיות שרוב הציבור כמעט לא שמע עליהן | גן עדן, הפיראטים צפים לטוב, שרשר – לאהבה ואחדות העם, ברית עולם לגאולת ישראל, וצבע שחור – מגן עולם התורה | מי עומד מאחוריהן ומה הן מבקשות לשנות? - חגיגה לדמוקרטיה (חדשות בארץ)דני שפיץ
ש"ס עתרה לבג"ץ נגד היועמ"שית: "למה לרבין מותר ולרב עובדיה יוסף אסור?"
תנועת ש"ס עתרה בדחיפות לבג"ץ נגד החלטת היועמ"שית למנוע את הכנס הממלכתי לזכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, וטוענת לאכיפה בררנית ופגיעה ברגשות תלמידו (משפט)משה כהן
בנוכחות בני מלוכה: נורבגיה תקבור היום את המלך - כך ייראה הטקס המפואר
נורבגיה נערכת לקבור היום את המלך הארלד שמת בשבוע שעבר בגיל 89 | מסע ההלוויה יחתום שלושה-עשר ימי אבל לאומי שקבעה הממלכה | כך ייראה הטקס ההיסטורי בנוכחות בני מלוכה מרחבי אירופה (חדשות)ישראל גראדווהל
"מגיע לו הרבה כוח, שלוחא דרבנן באמת" | כשהמנהיג הליטאי פגש את חנה גפני • צפו
המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו השתתף בשמחת האירוסין לנכדו של ח"כ משה גפני, ימים לאחר ההחלטה כי גפני לא יתמודד לכנסת | הגר"ד שוחח עמו על אופקים בה התגורר בעבר ובירכו בחמימות | לאחר מכן שוחח במשך דקות ארוכות עם הרבנית חנה גפני שביקשה שיתן כוח בעלה ובירך גם אותה | צפו בתיעוד (חרדים)חזקי שטרן
גבר נפגע בינוני בתאונת דרכים ליד מחלף נווה אילן
גבר בן 51 נפגע הבוקר בתאונת דרכים סמוך למחלף נווה אילן. לפי מד"א, הגבר עצר בצד הדרך בעקבות תקלה טכנית ונפגע מרכב. הוא פונה לבית החולים שערי צדק במצב בינוני עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
אישה נפצעה בינוני לאחר שידה נתקעה במטחנת בשר בקרית גת
אישה כבת 40 נפצעה באורח בינוני לאחר שידה נתקעה במטחנת בשר במפעל ברחוב המלאכה בקרית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים עם חבלה קשה בידה כשמצבה מוגדר בינוני.קובי רוזן