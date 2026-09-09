נורבגיה נערכת היום (רביעי) ליום האבל המרכזי עם הבאתו למנוחות של המלך הרולד החמישי בגיל 89, במסע טקסים שיחתום 13 ימי אבל לאומי ויסמן את סוף תקופת שלטונות של מעל שלושה עשורים שבהם פעל כרפורמיסט.

משטרת נורבגיה הגדירה את אבטחת מסע ההלוויה כמבצע הגדול ביותר בתולדות הארגון, כאשר מאות אלפי אזרחים כבר פקדו את מתחם הארמון המלכותי באוסלו כדי להניח פרחים ולהדליק נרות לזכרו, ותלמידי בתי ספר קיבלו אישור להיעדר משיעורים כדי לקחת חלק באירוע.

תהלוכה רגלית מרכזית תצא מהארמון אל קתרדרלת אוסלו בשעה 12:00 שעון מקומי, ולאחר מכן ייערך טקס דתי בשעה 13:00 שייפתח בדקת דומייה ארצית, כאשר בהמשך היום יועבר הארון לקריפטה המלכותית במצודת אקרשוס שם ייטמן לצד הוריו.

בטקס ההלוויה צפויים להשתתף נציגי בתי מלוכה ומנהיגים מרחבי העולם, ובהם הנסיך וויליאם והנסיכה אן מבריטניה, נסיך הכתר אקישינו מיפן, המלך פליפה ומשפחת המלוכה של ספרד, וכן מלכי שוודיה ודנמרק, לצד נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי שהגיע מוקדם יותר לפגישות מדיניות.

המלכה מטה-מריט תגיע לטקס ברכב יחד עם המלכה האם סוניה בשל תהליך ההחלמה שעוברת לאחר השתלת ריאות, בעוד נוכחותו הצפויה של בנה מריוס בורג הויבי המרצה מעצר בית עם אגף פיקוח אלקטרוני לאחר הרשעתו באלימות ממשיכה לעורר דיון ציבורי.

עם יציאתו של המלך החדש האקון מהקריפטה לאחר טקס ההטמנה, יסתיים באופן רשמי תקופת האבל הלאומי בת 13 הימים והדגלים המורדים לחצי התורן יורמו בחזרה, זאת בזמן שסקר חדש שפורסם לאחרונה מעיד על תמיכה יציבה של 72 אחוזים במונרכיה הנורבגית.