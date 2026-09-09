שנה אחרי: תיעוד חדש מניסיון החיסול הדרמטי של ישראל בקטאר 

מבזקים נוספים
ילדה בת 4 נפצעה בינוני בנפילה מגובה בדייר אל אסד
ילדה בת 4 נפצעה הערב (שלישי) במצב בינוני לאחר שנפלה מגובה בדייר אל אסד. הילדה סובלת מחבלה באגן. צוותי מד"א פינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. האירוע דווח בשעה 22:14.קובי רוזן
שני פצועים בתאונה בין אופנוע לרכב בצומת עטרות
רוכב אופנוע כבן 35 נפצע באורח בינוני ונהג רכב בן 35 נפצע קל בתאונת דרכים בכביש 45 סמוך לצומת עטרות. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לרוכב האופנוע שסבל מפציעות בראשו ובגפיו. שני הפצועים פונו לבית החולים הדסה הר הצופים.קובי רוזן
דרמר מכחיש: לא הייתה שיחה בין נתניהו לנשיא האמירויות לפני 7 באוקטובר
השר לשעבר רון דרמר הכחיש בוועידת MEAD בוושינגטון כי התקיימה שיחה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד לפני 7 באוקטובר. דרמר, שהיה אחראי על הרחבת הסכמי אברהם, הבהיר: "הייתי שותף לכל השיחות בין ראש הממשלה למנהיג האמירויות, והשיחה הזאת לא התקיימה. אני לא חושב שהייתה שיחה בכלל. זה בעצם בדיה, סיפור מומצא".כיכר השבת
שניהם עוברים את אחוז החסימה: סקר מפתיע לאחר סגירת הרשימות
סקר חדשות 12: ישר של איזנקוט ממשיכה להוביל עם 25 מנדטים מול 21 לליכוד | ליברמן מתחזק ל-9, וינטר עולה ל-5 והדמוקרטים נחלשים ל-10 | מפת הגושים המלאה (בארץ)אריה רוזן
איום דרמטי במזרח התיכון: פקיסטן עלולה לפתוח במלחמה חדשה בכל רגע
אסלאמאבאד מבהירה: זליגת לחימה לשטח הממלכה תחייב התערבות צבאית | אזהרה חריפה לטהראן לרסן את בעלי בריתה בתימן | ההסלמה במפרץ מגיעה לשיא היסטורי (גיאופוליטיקה)ישראל גראדווהל
שני קשישים נפצעו בתאונה עצמית בפתח תקווה
אישה ואיש כבני 70 נפצעו בתאונה עצמית ברחוב גורדון בפתח תקווה. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה לאישה שנפצעה באורח בינוני ולגבר במצב קל. שניהם פונו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
צעיר בן 20 נפצע בינוני בהחלקת אופנוע בגן יבנה
צעיר כבן 20 נפצע הערב (שלישי) במצב בינוני לאחר שהחליק על אופנוע ברחוב המגינים בגן יבנה. הצעיר סובל מחבלות בגפיים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים אסותא. התאונה דווחה בשעה 20:55.קובי רוזן