טראמפ: "המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע"

פחות מחודשיים לבחירות האמצע בארצות הברית שיתקיימו ב-3 בנובמבר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המלחמה באיראן תסתיים לפני הבחירות.

בשיחה עם כתבים הוא נשאל מדוע הוא סבור שהמלחמה תסתיים מיד אחרי הבחירות, והשיב: "האיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. הם נואשים לנסות להשפיע על הבחירות, כדי שנקבל שם קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים, שיעזבו אותם בשקט ויאפשרו להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם. כל מה שהם רוצים זה נשק גרעיני, ואם יהיה להם נשק גרעיני, כל העולם יהיה בצרות צרורות".

ההצהרה הגיעה יממה לאחר שאיראן שיגרה מטח טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, בתגובה להשמדת חמש מכליות נפט על ידי ארה"ב. משמרות המהפכה אף טענו הבוקר לפגיעה בכלי שיט אמריקניים נוספים במפרץ.

הדברים נאמרו לקראת ועידת בחירות האמצע הראשונה בתולדותיה שהמפלגה הרפובליקנית פותחת היום (רביעי) בדאלאס שבטקסס, כשהנשיא עומד במרכזה.

במפלגה קיוו שטראמפ יצליח להלהיב את בסיס המצביעים ולהגדיל את שיעורי ההצבעה בבחירות, בניסיון לשמור על הרוב הרפובליקני בקונגרס.

לפי רויטרס, מועמדים רפובליקנים רבים המתמודדים במרוצים צמודים לבית הנבחרים ולסנאט החליטו שלא להגיע לוועידה. במפלגה קיים חשש כי יכולתו של טראמפ להלהיב את תומכיו הנאמנים לא תספיק מול חוסר שביעות הרצון הרחב יותר בקרב הציבור, בין היתר בשל האינפלציה והמלחמה באיראן. זו ככל הנראה הסיבה להצהרה יוצאת הדופן.