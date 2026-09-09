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זו הסיבה לדבריו

טראמפ: "המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המלחמה באיראן תסתיים לפני הבחירות | "כל מה שהם רוצים זה נשק גרעיני" (בעולם)

2תגובות
הנשיא טראמפ בהצהרה לכתבים (צילום: הבית הלבן)

פחות מחודשיים לבחירות האמצע ב שיתקיימו ב-3 בנובמבר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המלחמה ב תסתיים לפני הבחירות.

בשיחה עם כתבים הוא נשאל מדוע הוא סבור שהמלחמה תסתיים מיד אחרי הבחירות, והשיב: "האיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. הם נואשים לנסות להשפיע על הבחירות, כדי שנקבל שם קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים, שיעזבו אותם בשקט ויאפשרו להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם. כל מה שהם רוצים זה נשק גרעיני, ואם יהיה להם נשק גרעיני, כל העולם יהיה בצרות צרורות".

ההצהרה הגיעה יממה לאחר שאיראן שיגרה מטח טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, בתגובה להשמדת חמש מכליות נפט על ידי ארה"ב. משמרות המהפכה אף טענו הבוקר לפגיעה בכלי שיט אמריקניים נוספים במפרץ.

הדברים נאמרו לקראת ועידת בחירות האמצע הראשונה בתולדותיה שהמפלגה הרפובליקנית פותחת היום (רביעי) בדאלאס שבטקסס, כשהנשיא עומד במרכזה.

במפלגה קיוו ש יצליח להלהיב את בסיס המצביעים ולהגדיל את שיעורי ההצבעה בבחירות, בניסיון לשמור על הרוב הרפובליקני בקונגרס.

לפי רויטרס, מועמדים רפובליקנים רבים המתמודדים במרוצים צמודים לבית הנבחרים ולסנאט החליטו שלא להגיע לוועידה. במפלגה קיים חשש כי יכולתו של טראמפ להלהיב את תומכיו הנאמנים לא תספיק מול חוסר שביעות הרצון הרחב יותר בקרב הציבור, בין היתר בשל האינפלציה והמלחמה באיראן. זו ככל הנראה הסיבה להצהרה יוצאת הדופן.
ארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהבחירות האמצע

2 תגובות

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2
תחליטו, לפני או אחרי.
משה
1
מדומיין חושב שהוא מנהל את העולם... את עצמו לא מנהל. לב מלכים ביד ה'
יוסי

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