נער בן 13 נפצע בינוני מאופניים חשמליים בבני ברק

השר לשעבר רון דרמר הכחיש בוועידת MEAD בוושינגטון כי התקיימה שיחה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד לפני 7 באוקטובר. דרמר, שהיה אחראי על הרחבת הסכמי אברהם, הבהיר: "הייתי שותף לכל השיחות בין ראש הממשלה למנהיג האמירויות, והשיחה הזאת לא התקיימה. אני לא חושב שהייתה שיחה בכלל. זה בעצם בדיה, סיפור מומצא".

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