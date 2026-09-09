שני פצועים בתאונה בין שלושה רכבים בכביש 20

מבזקים נוספים
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון
דובר צה"ל מסר כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
נער בן 13 נפצע בינוני מאופניים חשמליים בבני ברק
נער בן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מאופניים חשמליים ברחוב אבוחצירא בבני ברק. הנער נחבל בראשו ובגפיו וקיבל טיפול רפואי בזירה מצוותי איחוד הצלה. רוכב האופניים, גבר בן 28, נחבל בגפיו ונפצע קל. שני הפצועים פונו לבתי חולים.קובי רוזן
הבכיר הגיב בזעם להאשמות הליכוד על הפרסום ב'הארץ': "מסע הסתה מגוחך"
התנועה של הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן הגיבה בחריפות לטענות הליכוד, לפיהן הוא עומד מאחורי הפרסום על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות ובין ראש הממשלה נתניהו - במהלכה הוא הוזהר (בארץ)משה בשן
ילדה בת 4 נפצעה בינוני בנפילה מגובה בדייר אל אסד
ילדה בת 4 נפצעה הערב (שלישי) במצב בינוני לאחר שנפלה מגובה בדייר אל אסד. הילדה סובלת מחבלה באגן. צוותי מד"א פינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. האירוע דווח בשעה 22:14.קובי רוזן
שני פצועים בתאונה בין אופנוע לרכב בצומת עטרות
רוכב אופנוע כבן 35 נפצע באורח בינוני ונהג רכב בן 35 נפצע קל בתאונת דרכים בכביש 45 סמוך לצומת עטרות. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לרוכב האופנוע שסבל מפציעות בראשו ובגפיו. שני הפצועים פונו לבית החולים הדסה הר הצופים.קובי רוזן
שנה אחרי: תיעוד חדש מניסיון החיסול הדרמטי של ישראל בקטאר
התיעוד חושף את הנעשה ברגעים שאחרי הפיצוץ | לפי הדיווחים, הבכירים הועברו ברגע האחרון למבנה אחר בעקבות התעקשות בנו של חליל אל-חיה (בעולם)אריה רוזן
דרמר מכחיש: לא הייתה שיחה בין נתניהו לנשיא האמירויות לפני 7 באוקטובר
השר לשעבר רון דרמר הכחיש בוועידת MEAD בוושינגטון כי התקיימה שיחה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד לפני 7 באוקטובר. דרמר, שהיה אחראי על הרחבת הסכמי אברהם, הבהיר: "הייתי שותף לכל השיחות בין ראש הממשלה למנהיג האמירויות, והשיחה הזאת לא התקיימה. אני לא חושב שהייתה שיחה בכלל. זה בעצם בדיה, סיפור מומצא".כיכר השבת
שניהם עוברים את אחוז החסימה: סקר מפתיע לאחר סגירת הרשימות
סקר חדשות 12: ישר של איזנקוט ממשיכה להוביל עם 25 מנדטים מול 21 לליכוד | ליברמן מתחזק ל-9, וינטר עולה ל-5 והדמוקרטים נחלשים ל-10 | מפת הגושים המלאה (בארץ)אריה רוזן