איזנקוט חותם על הסכם עודפים עם הדמוקרטים

צה"ל תקף בחאן יונס וחיסל את המחבל אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, מחבל נוח'בה בחמאס. המחבל פשט לישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק בהריגת מח"ט הנח"ל אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל. לפי צה"ל, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

ב. ניסני