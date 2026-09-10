איזנקוט חותם על הסכם עודפים עם הדמוקרטים

מבזקים נוספים
צעיר בן 19 נפצע קל בתאונה בין אופנוע לרכב ברמת גן
צעיר בן 19 נפצע באורח קל בתאונת דרכים בשדרות ירושלים ברמת גן. התאונה אירעה עם מעורבות אופנוע ורכב. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לרוכב האופנוע בזירה.קובי רוזן
צה"ל חיסל מחבל חמאס שהרג את מח"ט הנח"ל בטבח 7 באוקטובר
צה"ל תקף בחאן יונס וחיסל את המחבל אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, מחבל נוח'בה בחמאס. המחבל פשט לישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק בהריגת מח"ט הנח"ל אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל. לפי צה"ל, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
דרמה בבית החולים הירושלמי: אדם ששב מקונגו מטופל בבידוד בחשד לאבולה
אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום ומטופל בבידוד • תוצאות הבדיקות צפויות בימים הקרובים | משרד הבריאות מזכיר: הנגיף אינו מועבר באוויר (חדשות בריאות)כיכר השבת
עד אור הבוקר; הרבי מבורו פארק העתיר שעות ארוכות ב'כותל' והמריא חזרה לארה"ב
בתום ביקור ממושך ומרומם בארץ הקודש, המריא האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בחזרה למעון קודשו בארצות הברית לקראת חודש החגים • מהתפילה המרגשת מול שריד בית מקדשנו שנמשכה שעות מתוך הדמעות ועד הזריחה, דרך הציון הקדוש בנתניה ועד לביקור התודה המיוחד אצל האדמו"ר מביאלה • צפו בתיעוד המסכם (חסידים)חיים רוזנבוים
נעצרו 3 חשודים בסחר בנשק צבאי, ביניהם חייל בשירות
משטרת ישראל מנהלת חקירה בחשד לסחר בכלי נשק צבאיים. במסגרת החקירה נעצרו שלושה חשודים, ביניהם חייל המשרת בבסיס צבאי בצפון הארץ. החקירה מתנהלת על ידי היחידה המרכזית במחוז חוף בשיתוף מצ"ח.קובי רוזן
והאיש משה: ידם הארוכה של גדולי התורה שהוביל דור של עשייה | סיפורו של משה גפני
כמעט ארבעה עשורים של מאבקי כוח פוליטיים, שליטה במוקדי התקציב החרדי של המדינה ונאמנות מוחלטת ל"דעת תורה" - עד פרישה מהשליחות בכנסת | כך הפך משה גפני מהפעיל הצעיר באופקים לאיש החזק והמשפיע ביותר בספר דברי הימים החרדי בארץ (חרדים)יהודה גליקמן
אורי, הלכה למעשה: נבחר ציבור ושליחם הנאמן של מרנן ורבנן | סיפורו של אורי מקלב
מארבעה עשורים של עשייה מוניציפלית סוערת בבירה, דרך שליחות ציבורית חסרת פשרות בכפיפות לגדולי הדור, ועד לשותפות הדרמטית בצמרת דגל התורה ופרישה משותפת | סיפורו של אורי מקלב חושף את שיטת המנהיגות השקטה והמנצחת בפוליטיקה הישראלית (חרדים)יהודה גליקמן
התאבדות או כניעה: סחרור הזעם שמפרק את המשטר האיראני מבפנים
בעוד המשטר מנסה לשדר עסקים כרגיל ולשמור על חזית אחידה, סדקים עמוקים וחסרי תקדים שנפערו בצמרת חושפים משבר קיומי | ניתוח של המהלכים האסורים, התגובות האלימות ברחובות והמשמעות המטלטלת של המציאות שמפרקת את המערכת מבפנים (בעולם)יהודה גליקמן