מבזקים נוספים
צה"ל: ערוכים למגוון תרחישים כולל תרחישים רב-זירתיים
בצה"ל מסרו כי הצבא ערוך למגוון תרחישים, לרבות תרחישים רב-זירתיים.כיכר השבת
צה"ל השמיד תשתיות תת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר
כוחות אוגדה 36 השלימו השמדת תוואים תת-קרקעיים ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, באורך של למעלה משני קילומטרים. בתשתיות אותרו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. בתשתיות התגלה מתחם פיקוד מרכזי של יחידת 'בדר' עם חמ"לים, חדרי אמל"ח וחדרי שהייה. צה"ל מסר כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים ומומנה על ידי איראן, ושהושמדה כדי לנטרל את יכולת חיזבאללה לתכנן טרור נגד ישראל.ב. ניסני
צה"ל תקף בכפר חאריצ בדרום לבנון
ערוצים לבנוניים דיווחו הערב על תקיפה של צה"ל בכפר חאריצ שבדרום לבנון.קובי אטינגר
איך אתם עובדים את ה׳ מאהבה או מיראה? - הדיון המרתק שחובה לשמוע
אלפי צעירים מתכנסים למעמדי סליחות מוזיקליים ומציפים את הרשתות בגאווה יהודית | הדור הנוכחי הופך את שמירת המצוות לטרנד סוחף ומשנה את התפיסה הדתית | האם מדובר בהתעוררות רוחנית אמיתית או בגל חולף שאין בו עומק מחייב? | והאם השינוי הזה יעמיד במבחן את דרכי ההסברה והחינוך המסורתיות? | פרק נוסף של חיים באיזי בהגשת הרב אסף רצון, והפעם עם אלי גוטהלף • צפו/האזינו (חינוך ילדים)הרב אסף רצון
"לראשונה מאז חורבן הבית - זה מגניב להיות דתי": שיחה מרתקת על עבודת ה' מאהבה
אלפי צעירים מתכנסים למעמדי סליחות מוזיקליים ומציפים את הרשתות בגאווה יהודית | הדור הנוכחי הופך את שמירת המצוות לטרנד סוחף ומשנה את התפיסה הדתית | האם מדובר בהתעוררות רוחנית אמיתית או בגל חולף שאין בו עומק מחייב? | והאם השינוי הזה יעמיד במבחן את דרכי ההסברה והחינוך המסורתיות? | פרק נוסף של חיים באיזי בהגשת הרב אסף רצון, והפעם עם אלי גוטהלף • צפו/האזינו (חינוך ילדים)הרב אסף רצון
אחרי הפיצוץ: זייברט חשף את המצב העגום ומקפיא את פעילות אגודת ישראל
במכתב ששיגר מזכ״ל אגודת ישראל חנוך זייברט נחשף כי המפלגה מתמודדת עם הסדר חובות עצום שצפוי להימשך לפחות עד 2027, ובשל כך הוחלט להקפיא את הפעילות השוטפת • בשלומי אמונים ובבעלזא עוקצים: ״זו ההוכחה לטענות שלנו על ריקון קופת המפלגה״ (פוליטי)קובי ישראל
חובש איחוד הצלה הציל ילד בן 5 מהלם אלרגי לשומשום
ילד כבן חמש פיתח תגובה אלרגית חריפה שסיכנה את חייו ברחוב הבעל שם טוב בקרית אתא, לאחר שנחשף לשומשום. חובש איחוד הצלה יהודה זאב קרויזר הזריק לו אפיפן (מזרק אוטומטי של אדרנלין), ולאחר שמצבו התייצב הילד פונה לבית חולים.קובי רוזן