רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה בתאונה בכביש 31 ליד נווה זוהר

מבזקים נוספים
תאונת דרכים בקרית ביאליק - שני פצועים קל
תאונה בין שני כלי רכב אירעה ברחוב העמקים בקרית ביאליק, כאשר אחד הרכבים התהפך. שני גברים בני 30 ו-50 נפצעו באורח קל וקיבלו טיפול רפואי ראשוני ממתנדבי איחוד הצלה.קובי רוזן
חוסל מפקד חטיבת ח'אן יונס בחמאס בתקיפה ישראלית
בתקיפה הלילה ליד מסגד אלקבה בח'אן יונס נהרג מחמד אליאזורי (אבו אלהית'ם), מפקד חטיבת ח'אן יונס בזרוע הצבאית של חמאס - דמות המקבילה בחשיבותה לאלוף פיקוד. יחד עמו נהרגו שני מחבלים נוספים, ביניהם המהנדס חד'יפה מעמר. בנוסף, בתקיפת רכב בשכונת חמד בח'אן יונס חוסל מואמן אבו לבדה. סך הכל נהרגו אתמול 9 עזתיים בתקיפות צה"ל ברצועה.קובי אטינגר
סוכלה הברחת 34 נשקים בגבול המזרחי ושני חשודים נעצרו
כוחות הביטחון סיכלו לפנות בוקר ניסיון הברחת נשקים בגבול ירדן. שוטרי יחידת גבול ירדן יחד עם לוחמי מג"ב וחטיבת הבקעה והעמקים הציבו מארבים לאחר שזיהו פעילות חשודה באזור. במהלך המבצע נעצרו שני תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם, וברשותם נתפסו 34 אקדחים ושני רובי M-16.קובי רוזן
הילרי קלינטון: "אוהבת את ישראל ושונאת את ממשלת נתניהו"
מזכירת המדינה האמריקאית לשעבר הילרי קלינטון בהצהרה בוטה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו | קראה לוושינגטון לנקוט קו נוקשה אם ייבחר מחדש, תקפה את התנהלותו סביב אירועי המלחמה והתריעה מפני אלימות ביו"ש (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
טראמפ אומר לא לבן סלמאן: שליחי טהרן משתוללים בתימן
בהנחיית משמרות המהפכה וקצינים בכירים שנשלחו לשטח, השתלטו החות'ים בתימן על נמל מוח'א המרכזי. מהלך אגרסיבי זה, המנוהל כחזית חדשה מול ארה"ב, מקפיץ בחדות את מחירי הנפט ומעלה חשש כבד מפני פגיעה אנושה בנתיבי השיט הבינלאומיים (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
מזג אוויר מושלם לחג: כל מה שצריך לדעת
השירות המטאורולוגי מעדכן לקראת כניסת החג כי היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. כאשר במהלך ימי ראש השנה תחול התחממות קלה והדרגתית בכל רחבי הארץ (בארץ)בני סולומון
מעמד היסטורי: 50 אלף איש באמירת סליחות ברחבת הכותל המערבי | תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ
מעמד הסליחות המרכזי והתרת הנדרים בכותל המערבי נעל את חודש אלול בשיא דרמטי וחסר תקדים עם למעלה מחמישים אלף משתתפים | בשל העומס הועבר האירוע בשידור חי על חומות העיר העתיקה ושער יפו (בארץ)יהודה גליקמן
הקפצה פתאומית: תרגיל ענק הבוקר באוגדת איו"ש
דובר צה"ל עדכן כי תרגיל פתע מבצעי רחב היקף החל הבוקר במרחב אוגדת יהודה ושומרון, במסגרתו הוקפצו כלל הגדודים בגזרה לבחינת כשירות והיערכות מיוחדת לקראת תקופת החגים, כשהציבור מתבקש שלא להיכנס לפאניקה לנוכח תנועת כוחות ערה בשטח (צבא וביטחון)ב. ניסני