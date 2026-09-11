רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה בתאונה בכביש 31 ליד נווה זוהר

השירות המטאורולוגי מעדכן לקראת כניסת החג כי היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. כאשר במהלך ימי ראש השנה תחול התחממות קלה והדרגתית בכל רחבי הארץ (בארץ)

בני סולומון