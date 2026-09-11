הילרי קלינטון: "אוהבת את ישראל ושונאת את ממשלת נתניהו"

בראיון חריף ובלתי מתפשר שהעניקה לתוכנית "Morning Joe" ברשת MS NOW, הטיחה מזכירת המדינה לשעבר הילרי קלינטון ביקורת קשה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך שהיא קושרת זאת למערכת הבחירות הקרובה שנקבעה ל-27 באוקטובר 2026.

"אני אוהבת את ישראל ושונאת את ממשלת נתניהו ומדיניותה", הצהירה קלינטון בוטות, והוסיפה השוואה חריפה גם כלפי הבית הלבן: "אני אוהבת את אמריקה ושונאת את ממשלת טראמפ ומדיניותה". לדבריה, המצב הנוכחי מזיק לשתי המדינות, והיא קבעה כי השגת שלום בר-קיימא באזור תחייב את וושינגטון לנקוט עמדה נוקשה ותקיפה הרבה יותר כלפי ממשלה ישראלית עתידית.

במהלך הראיון, התייחסה קלינטון לדיווחים שהתפרסמו בעיתון "הארץ", לפיהם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד (MBZ), התקשר לנתניהו עשרה ימים בלבד לפני מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023 והזהיר אותו מפני מזימה רחבת היקף. בעוד ראש הממשלה הכחיש את הדיווח בתוקף, קלינטון לא חסכה מילים והציגה שתי חלופות קשות לתפקודו באותם רגעים קריטיים.

"או שהוא לא האמין לזה, או – וזה נורא לומר – שהוא רצה לראות מה הם יכולים לתכנן כדי שיוכל להגיב בחוזקה ולחזק את מעמדו", אמרה קלינטון. לדבריה, מדובר ב"כשלון של מנהיגות ושל הגנה על אזרחי ישראל".

בהמשך דבריה, קלינטון שילבה קריאה מפורשת להחלפת השלטון ודרשה לטפל ביד קשה בתופעות של אלימות מתנחלים בגדה המערבית. היא הזהירה כי מתן חסינות לאלימות כזו מחלחלת ומזהמת את החברה הישראלית כולה.

יצוין כי קלינטון, שכיהנה כמזכירת המדינה בממשל אובמה, נחשבת לדמות בעלת השפעה בזירה הפוליטית האמריקאית. בעבר התמודדה בבחירות לנשיאות ארצות הברית, והיא ממשיכה להשמיע את עמדותיها בנושאים מדיניים מרכזיים.

הראיון מגיע בעיתוי רגיש, כאשר ישראל נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, והיחסים בין ירושלים לוושינגטון נמצאים במתח מתמשך. דבריה של קלינטון צפויים להדהד בזירה הפוליטית הישראלית והאמריקאית כאחד.