 דלג לתוכן הראשי
היערכות מבצעית

הקפצה פתאומית: תרגיל ענק הבוקר באוגדת איו"ש

דובר צה"ל עדכן כי תרגיל פתע מבצעי רחב היקף החל הבוקר במרחב אוגדת יהודה ושומרון, במסגרתו הוקפצו כלל הגדודים בגזרה לבחינת כשירות והיערכות מיוחדת לקראת תקופת החגים, כשהציבור מתבקש שלא להיכנס לפאניקה לנוכח תנועת כוחות ערה בשטח (צבא וביטחון)

כוחות דובדבן במעצר מחבל
כוחות דובדבן במעצר מחבל (צילום: צה"ל)

תנועה ערה וקצבית של כוחות ביטחון מטלטלת בשעות אלו את גזרת יהודה ושומרון, בעקבות תרגיל פתע חריג ורחב היקף שהוזנק בהפתעה גמורה. מערכת הביטחון מעלה הבוקר את רמת הדריכות לשיא, כאשר כלל הגדודים המרחביים והמרכזיים באוגדה הוזעקו להקפצה מיידית במטרה לבחון מקרוב את כשירותם המבצעית לקראת אתגרי התקופה הקרובה ובפרט לקראת תקופת החגים הבאה עלינו לטובה.

על פי הודעת דובר , התרגיל המתוכנן צפוי להמשיך ולהתנהל עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה ותכופה של כוחות צבא וביטחון ברחבי הגזרה.

בצה"ל מדגישים ומבהירים באופן חד-משמעי כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים השנתית, ואין שום חשש לאירוע ביטחוני חריג בשטח.

פעילות זו מהווה נדבך נוסף בשורת תרגילים שבוצעו בשבועות האחרונים במרחב, ונועדה להבטיח את מוכנותם המרבית של הכוחות לתרחישי פתע שונים, לצד הידוק ושכלול שיתופי הפעולה המבצעיים בין יתר כוחות הביטחון וההצלה הפועלים בגזרה לשמירת ביטחון התושבים.

לוחמים בפעילות (צילום: צה"ל)
צה"לראש השנהתרגילאיו"שאוגדת יהודה ושומרוןתרגילים צבאיים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר