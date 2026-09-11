הקפצה פתאומית: תרגיל ענק הבוקר באוגדת איו"ש

כוחות דובדבן במעצר מחבל - צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:18 כוחות דובדבן במעצר מחבל ( צילום: צה"ל )

תנועה ערה וקצבית של כוחות ביטחון מטלטלת בשעות אלו את גזרת יהודה ושומרון, בעקבות תרגיל פתע חריג ורחב היקף שהוזנק בהפתעה גמורה. מערכת הביטחון מעלה הבוקר את רמת הדריכות לשיא, כאשר כלל הגדודים המרחביים והמרכזיים באוגדה הוזעקו להקפצה מיידית במטרה לבחון מקרוב את כשירותם המבצעית לקראת אתגרי התקופה הקרובה ובפרט לקראת תקופת החגים הבאה עלינו לטובה.

על פי הודעת דובר צה"ל, התרגיל המתוכנן צפוי להמשיך ולהתנהל עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה ותכופה של כוחות צבא וביטחון ברחבי הגזרה. בצה"ל מדגישים ומבהירים באופן חד-משמעי כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים השנתית, ואין שום חשש לאירוע ביטחוני חריג בשטח. פעילות זו מהווה נדבך נוסף בשורת תרגילים שבוצעו בשבועות האחרונים במרחב, ונועדה להבטיח את מוכנותם המרבית של הכוחות לתרחישי פתע שונים, לצד הידוק ושכלול שיתופי הפעולה המבצעיים בין יתר כוחות הביטחון וההצלה הפועלים בגזרה לשמירת ביטחון התושבים.