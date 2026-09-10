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בלי שופר

אל תבהלו: מה אומר ראש השנה שחל בשבת על השנה שצפויה לנו?

מה קורה כשראש השנה חל בשבת ואין תקיעת שופר? בשיעור מיוחד לקראת ראש השנה תשפ"ז, חושף הרב אשר פרקש את עומק תורת החסידות על הסוד שמאחורי ביטול התקיעה, מסביר כיצד השבת פועלת את מה שהשופר פועל, ומלמד איך להפוך את השנה הקרובה לשנת עונג ומנוחה (חסידות)

מגיע ראש השנה, כל שנה אנו מכתירים את הקב"ה למלך על ידי תקיעת שופר – אך השנה, ביום הראשון של השנה, לא תוקעים בשופר. חסר לנו משהו השנה?

תורת החסידות מביטה על ראש השנה שחל בשבת במבט מעמיק ומופלא.

בשיעור מיוחד, מסביר הרב אשר פרקש את ביאורי החסידות על "יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת" – ומה הוא אומר על השנה שלפנינו.

  • איך ייתכן שגזירת חכמים דוחה מצווה רמה ונישאה מן התורה?
  • מה מסתלק בערב ראש השנה – ואיך העולם קיים בלי מלך?
  • מהו העונג שבמלכות, ולמה השבת פועלת מה שהשופר פועל?
  • למה בבית המקדש כן תקעו בשבת, ולמה אנו עדיין אומרים פסוקי שופרות במוסף?
  • איך ראש השנה שמתחיל בשבת עושה את כל תשפ"ז ל"שנה שבתית" – שנה של עונג, מנוחה ועשירות?

שיעור שמאיר את ה"ראש" של השנה, ומלמד איך להביא את קדושת השבת לחיי היום-יום.

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