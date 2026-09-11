מבזקים נוספים
גבר בן 60 נחנק מבשר בנתניה ופונה במצב קשה
גבר כבן 60 נחנק תוך כדי אכילת בשר ברחוב יהודה הנשיא בנתניה. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה במקום, ולאחר שלבו חזר לפעום הוא פונה לבית החולים לניאדו במצב קשה.קובי רוזן
מג"ב ורשות הטבע תפסו צבאים וגיריות שהוחזקו בניגוד לחוק
לוחמי מג"ב ופקחי רשות הטבע והגנים פשטו אמש על מתחם בכפר שוויכה סמוך לטול כרם, במסגרת חקירה בנושא החזקה בלתי חוקית של חיות בר מוגנות. במהלך החיפוש נתפסו שני צבאים ושתי גיריות שהוחזקו במקום בניגוד לחוק. בעלי החיים הועברו לטיפול רשות הטבע והגנים. תושב טול כרם בשנות ה-60 לחייו נעצר והועבר לחקירה.קובי רוזן
צה"ל חיסל בח'אן יונס מחבל שחדר לישראל ב-7 באוקטובר
בתקיפה הבוקר בח'אן יונס חיסל צה"ל את ג'האד אסמאעיל. לפי מקורות עזתיים, הוא פעיל צבאי שחצה ב-7 באוקטובר לשטח העוטף. בתקיפה נפצעו 12 איש נוספים.קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני בתאונה בכביש 90
רוכב אופנוע כבן 50 נפצע באורח בינוני בתאונה שאירעה בכביש 90 בין צוקים לפארן. האירוע התרחש בשעה 12:12. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים יוספטל עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
"המצב מר מר מר, אסור לי לדבר": הבכי הנסער של הגר"מ שטרנבוך | "אבא, אבא! תחזור אלינו!" • צפו
הגאון רבי משה שטרנבוך פרץ בבכי נסער באמצע הלילה • "אסור לי לדבר, אבל המצב מר מר מר" |"נכון, חטאנו לפניך בחוצפה ובעזות ולא שמענו לקול הבורא הקדוש, אבל אתה הרי אבא..." |הזעקה שהרעידה את הנוכחים: "זהו זמן של צרות" (חרדים)חזקי שטרן
גבר בן 73 התמוטט בחדר כושר באשדוד ופונה בהחייאה
גבר בן 73 התמוטט בחדר כושר בקניון באשדוד. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה במקום. הגבר פונה לבית חולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב.קובי רוזן
הגיעו לאחל שנה טובה - וגילו את השכן מת בדירתו
גבר כבן 70 אותר ללא רוח חיים בדירתו בתל אביב • השכנים הגיעו לאחל לו שנה טובה ומצאו את הדלת פתוחה | הממצאים הקשים בזירה (בארץ)דוד הכהן
הכנה ליום הדין; האם מותר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה? • צפו
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: הכנה ליום הדין; האם מותר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה? והאם צריך לשתות יין ולאכול בשר? • צפו (יהדות)הרב נחום נוסבכר