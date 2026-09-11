( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שישי) במרחב אוגדה 36 יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא ומפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין. הביקור התקיים לאחר שאמש השלימו כוחות צה"ל, בפיקוד האוגדה, את השמדת התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר.

"הלילה השמדנו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר, בהמשך לנטרול רשת המנהרות ברכס הבופור, כאן מאחוריי", מסר הרמטכ"ל במהלך הביקור. "מדובר בחלק ממערך עצום שנחפר במשך שנים בהשקעה אדירה - תשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה, שנבנתה בסיוע איראני". רב-אלוף זמיר חשף כי בין היתר איתרו כוחות צה"ל בתוך האתרים אמל"ח מתקדם מייצור איראני, שייעודו פגיעה בכוחות צה"ל ויישובי הצפון. הרמטכ"ל הבהיר כי לאחר מתקפת החמאס בשבעה באוקטובר, חיזבאללה הוא זה שיזם ופתח במלחמה נגד ישראל בחזית הצפונית. "חיזבאללה נלחם והורס את לבנון - בשליחות המשטר האיראני", הדגיש. הרמטכ"ל הפנה אזהרה חריפה לכפרים בדרום לבנון: "כל כפר שבו מוקמת תשתית טרור ושוהים בו מחבלים - מסכן את עצמו. ראו מה קרה בקנטרה ובמג'דל זון: כפרים שלמים נפגעו משום שמתחת לבתי האזרחים נבנתה עיר טרור תת-קרקעית. ראו מה קרה ברכס עלי טאהר - כמה משאבים השקיע חיזבאללה על גבם של אזרחי לבנון, משאבים שירדו לטמיון".

- צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 3:42 ( צילום: דובר צה"ל )

"לאחר המכה הקשה שחיזבאללה ספג, לא נאפשר לו לשקם את יכולותיו ולהתבסס מחדש במרחב", הבהיר הרמטכ"ל. "נגן על יישובינו בכל מחיר - צה"ל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צה"ל המגינים על היישובים, תיענה באופן מיידי ועוצמתי".

רב-אלוף זמיר הפנה מסר ברור לצבא לבנון: "על צבא לבנון לגלות אפקטיביות בשטח. אחרת, לא ניתן יהיה לקדם את ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל ללבנון". הרמטכ"ל הדגיש כי "הקו הצהוב נשאר בשליטתנו המלאה וללא שינוי".

הרמטכ"ל פירט כי בשבועות האחרונים ביצע צה"ל מהלכים צבאיים נרחבים בגזרה, בהובלת פיקוד הצפון בראשות האלוף רפי מילוא, אוגדה 36 והחטיבות הלוחמות. "המשימה שהטלתי על הכוחות הייתה ברורה: להשמיד את התשתיות ברכס עלי טאהר עד ערב ראש השנה, ולהיערך מחדש במרחב", מסר.

רב-אלוף זמיר הביע הערכה מיוחדת לחטיבת הקומנדו ויחידות אגוז, מגלן ויהל"ם. "חטיבת הקומנדו מימשה באופן מלא את ייעודה כחטיבה למשימות מיוחדות. יחד איתם פעלו כוחות חטיבת גולני, חטיבה 7 וכוחות נוספים אשר פעלו בקו החזית הקדמי על הרכס ובמעמקי התת-קרקע", ציין.

"אנו זוכרים גם את מי שנפלו ונפצעו בעת שנלחמו על השגת יעדינו. ההישג הזה הוא בעיקר שלהם", אמר הרמטכ"ל. "עם כניסתה של השנה החדשה, צה"ל כולו עומד על משמר ארצנו - מהרמטכ"ל ועד אחרון החיילים, במוצבי החזית, במפקדות ובחמ"לים. שתהא זו שנה של ביצור ביטחונינו, שנה של ניצחון בכלל החזיתות. זכות כבירה היא לנו להיות מגיני העם והארץ".