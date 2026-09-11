מבזקים נוספים
פורסמה זהותו של החשוד בחטיפת הילד מפתח תקווה - לבני ברק
בית המשפט התיר את פרסום שם החשוד בחטיפת יהלי סופר • במשטרה חושדים במקרים נוספים של פגיעה בילדים | הילד סיפר על מקלט ממנו ברח (משטרה)דוד הכהן
בני ברק: תינוקת בת שנתיים נפלה מגובה - פונתה במצב בינוני
כונני הצלה ומד"א הוזעקו לרחוב הרב שך • התינוקת סבלה מחבלת ראש ופונתה לשניידר | הכוננים העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה (חדשות חרדים)דוד הכהן
גבר בן 60 נחנק מבשר בנתניה ופונה במצב קשה
גבר כבן 60 נחנק תוך כדי אכילת בשר ברחוב יהודה הנשיא בנתניה. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה במקום, ולאחר שלבו חזר לפעום הוא פונה לבית החולים לניאדו במצב קשה.קובי רוזן
מג"ב ורשות הטבע תפסו צבאים וגיריות שהוחזקו בניגוד לחוק
לוחמי מג"ב ופקחי רשות הטבע והגנים פשטו אמש על מתחם בכפר שוויכה סמוך לטול כרם, במסגרת חקירה בנושא החזקה בלתי חוקית של חיות בר מוגנות. במהלך החיפוש נתפסו שני צבאים ושתי גיריות שהוחזקו במקום בניגוד לחוק. בעלי החיים הועברו לטיפול רשות הטבע והגנים. תושב טול כרם בשנות ה-60 לחייו נעצר והועבר לחקירה.קובי רוזן
אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: שבת פותחת שנה | צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': שנה שמתחילה בשבת נושאת תביעה והבטחה. השבת, בת זוגם של ישראל, באה איתנו לדין ומספרת מה היה מקומה בחיינו | אבל היא גם מביאה מתנה: ״כל מלאכתך עשויה״. בקשה לשנה שבה טרדות החיים יתפסו פחות מקום, כדי שיישאר מקום לדבר שלשמו ניתנו החיים: לעבוד את ה׳ ולהתקרב אליו (יהדות)יוסי אליטוב
צה"ל חיסל בח'אן יונס מחבל שחדר לישראל ב-7 באוקטובר
בתקיפה הבוקר בח'אן יונס חיסל צה"ל את ג'האד אסמאעיל. לפי מקורות עזתיים, הוא פעיל צבאי שחצה ב-7 באוקטובר לשטח העוטף. בתקיפה נפצעו 12 איש נוספים.קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני בתאונה בכביש 90
רוכב אופנוע כבן 50 נפצע באורח בינוני בתאונה שאירעה בכביש 90 בין צוקים לפארן. האירוע התרחש בשעה 12:12. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים יוספטל עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
"המצב מר מר מר, אסור לי לדבר": הבכי הנסער של הגר"מ שטרנבוך | "אבא, אבא! תחזור אלינו!" • צפו
הגאון רבי משה שטרנבוך פרץ בבכי נסער באמצע הלילה • "אסור לי לדבר, אבל המצב מר מר מר" |"נכון, חטאנו לפניך בחוצפה ובעזות ולא שמענו לקול הבורא הקדוש, אבל אתה הרי אבא..." |הזעקה שהרעידה את הנוכחים: "זהו זמן של צרות" (חרדים)חזקי שטרן