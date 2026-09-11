בני ברק: תינוקת בת שנתיים נפלה מגובה - פונתה במצב בינוני

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': שנה שמתחילה בשבת נושאת תביעה והבטחה. השבת, בת זוגם של ישראל, באה איתנו לדין ומספרת מה היה מקומה בחיינו | אבל היא גם מביאה מתנה: ״כל מלאכתך עשויה״. בקשה לשנה שבה טרדות החיים יתפסו פחות מקום, כדי שיישאר מקום לדבר שלשמו ניתנו החיים: לעבוד את ה׳ ולהתקרב אליו (יהדות)

יוסי אליטוב