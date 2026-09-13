נהרג לוחם יחידת ימ"מ במשמר הגבול בחיפה

מבזקים נוספים
נער בן 17 נפצע בינוני בתאונה בכביש 25 סמוך לשגב שלום
נער בן 17 נפצע באורח בינוני בתאונה שאירעה בכביש 25 סמוך לשגב שלום. האירוע התרחש בשעה 16:53. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלת ראש.קובי רוזן
תאונה בכביש 471 ליד מחלף נחשונים - 4 נפגעים
תאונה בין שני כלי רכב אירעה בכביש 471 סמוך למחלף נחשונים. צוותי איחוד הצלה טיפלו בזירה בצעירה בת 18 שנפצעה באורח קל עד בינוני, ובשלושה נפגעים נוספים - זוג כבני 50 וילדה כבת 4 - שנפצעו באורח קל.קובי רוזן
פורסמה זהותו של החשוד בחטיפת הילד מפתח תקווה - לבני ברק
בית המשפט התיר את פרסום שם החשוד בחטיפת יהלי סופר • במשטרה חושדים במקרים נוספים של פגיעה בילדים | הילד סיפר על מקלט ממנו ברח (משטרה)דוד הכהן
בני ברק: תינוקת בת שנתיים נפלה מגובה - פונתה במצב בינוני
כונני הצלה ומד"א הוזעקו לרחוב הרב שך • התינוקת סבלה מחבלת ראש ופונתה לשניידר | הכוננים העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה (חדשות חרדים)דוד הכהן
הרמטכ"ל: "השמדנו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות" | מסר חד לחיזבאללה
רב-אלוף זמיר ביקר באוגדה 36 לאחר השמדת התוואים התת-קרקעיים ברכס עלי טאהר • "תשתית הפיקוד והשליטה המרכזית של חיזבאללה שנבנתה בסיוע איראני" | המסר החד לחיזבאללה (צבא וביטחון)ב. ניסני
גבר בן 60 נחנק מבשר בנתניה ופונה במצב קשה
גבר כבן 60 נחנק תוך כדי אכילת בשר ברחוב יהודה הנשיא בנתניה. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה במקום, ולאחר שלבו חזר לפעום הוא פונה לבית החולים לניאדו במצב קשה.קובי רוזן
מג"ב ורשות הטבע תפסו צבאים וגיריות שהוחזקו בניגוד לחוק
לוחמי מג"ב ופקחי רשות הטבע והגנים פשטו אמש על מתחם בכפר שוויכה סמוך לטול כרם, במסגרת חקירה בנושא החזקה בלתי חוקית של חיות בר מוגנות. במהלך החיפוש נתפסו שני צבאים ושתי גיריות שהוחזקו במקום בניגוד לחוק. בעלי החיים הועברו לטיפול רשות הטבע והגנים. תושב טול כרם בשנות ה-60 לחייו נעצר והועבר לחקירה.קובי רוזן
אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: שבת פותחת שנה | צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': שנה שמתחילה בשבת נושאת תביעה והבטחה. השבת, בת זוגם של ישראל, באה איתנו לדין ומספרת מה היה מקומה בחיינו | אבל היא גם מביאה מתנה: ״כל מלאכתך עשויה״. בקשה לשנה שבה טרדות החיים יתפסו פחות מקום, כדי שיישאר מקום לדבר שלשמו ניתנו החיים: לעבוד את ה׳ ולהתקרב אליו (יהדות)יוסי אליטוב