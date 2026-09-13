אישה בת 22 נפצעה קשה באירוע אלימות באום בטין

למרות המלחמה, הטלטלות והדרך הפתלתלה: רבבות עמך בית ישראל הציפו את אומן בימי ראש השנה והתלכדו סביב ציונו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע • הצלם יהודה וייס יצא לרחובות העיר ומביא גלריית ענק לא של ה-VIP – אלא של אלו שהגיעו במסירות נפש ממש, ישנו באוהלים ונשמו קדושה • צפו (חרדים)

חיים רוזנבוים