שני פצועים בתאונת דרכים ברהט

מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע"ם. לטענת המפלגה, "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור". הליכוד טען כי "תומכי הטרור הללו הם השותפים הטבעיים של גדי איזנקוט, איתם הוא רוצה להקים ממשלה יחד עם יאיר גולן וליברמן".

כיכר השבת