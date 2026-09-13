הליכוד יגיש בקשות לפסילת הרשימה המשותפת ורע"ם מהתמודדות

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר כי רכס עלי טאהר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון. לדבריו, צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או גורם אחר להתבסס בו. "מי שיתקרב לרכס יושמד" אמר כ"ץ.

קובי אטינגר