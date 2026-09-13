אלי גוטהלף אירח את הזמר והיוצר אורי אברהם למשדר מיוחד וחשוף למוצאי ראש השנה. למה כדאי לנו להפסיק לפחד מתפילת נעילה? איך הופכים נפילה רוחנית למקפצה? ואיך נולד באורח פלא האלבום "ימים של רגש"? צפו בשיחה כנה שמשלבת מוזיקה, נשמה והכנה מדויקת ליום כיפור.

כיכר השבת