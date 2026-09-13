חיסולים ללא הפסקה: צה"ל תקף מחבלי חמאס ברצועה במהלך החג

במהלך החג הגבירו צה"ל ושב"כ את הפעילות לסיכול בכירי חמאס ברצועת עזה, תוך התמקדות בבעלי תפקידים מבצעיים ובניסיונות לשקם את יכולות הארגון.

צה"ל תקף מוקדם יותר היום (א') במרחב העיר עזה וחיסל את המחבלים מחמוד חסן עלי אבו נדא ועבד אלרחים אחמד חליל חואר, פעילים במערך ההנדסה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

עוד קודם לכן חוסל של מוחמד אל-יאזורי, מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. אל-יאזורי מונה לתפקיד לאחר ששימש בין היתר כסגן מפקד החטיבה, מפקד גדוד הסיוע הקרבי ומפקד מחלקת המודיעין.

בצה"ל ובשב"כ אמרו כי בתקופה האחרונה פעל אל-יאזורי לקידום עשרות מתווי טרור ולניסיון לשקם את מערך חמאס בחאן יונס, שנפגע קשות במהלך המלחמה. יחד איתו חוסלו חודיפה מעמר, מפקד פלוגה, ומוחמד בהג'ת ראצ'י, מחבל נוסף מהזרוע הצבאית.

במקביל, צה"ל ושב"כ חיסלו בתקופה האחרונה מחבלים נוספים שעסקו בתפקידי פיקוד ומבצעים. בין היתר חוסל מואמן גבר אלסייד אבו לבדה, ראש חוליית הצליפה בחטיבת רפיח, שלפי צה"ל עסק באימוני צליפה ובשיקום יכולות חמאס.

לצד הסיכולים, חיל האוויר תקף בשבועיים האחרונים כעשרים מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועה, בהם מחסנים וסדנאות ששימשו לייצור ואחסון כלי נשק וחומרי חבלה.