מידד טסה ערך סיור סליחות עם עדן חסון ורב הסלבס

מבזקים נוספים
ערב יום הדין: מזכה הרבים טס במסוק משיעור לשיעור | תיעוד
תיעוד בלעדי ב'כיכר השבת': מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, טס בערב ראש השנה במסוק פרטי משיעור לשיעור ברחבי הארץ, בכדי להספיק לזכות את הרבים בשיעורי תורה לפני יום הדין • צפו בתיעוד של הצלם נועם אליהו (חרדים)איציק אוחנה
17 שנות עגינות נגמרו: הגט הבלתי אפשרי הושג רגע לפני יום הדין
ערב ראש השנה, שעות ספורות לפני התקדש החג, גאל נשיא בית הדין הגדול הראש"ל הגאון רבי דוד יוסף עגונה מכבלי נישואיה לאחר 17 שנות מאבק | בעבודת עומק של יד ימינו רבי ישראל מאיר יונה, הסתיים הסיוט בגט מיידי (חרדים)חזקי שטרן
7 שנות מאסר: סייעת הכתה, צבטה וריססה חומר ניקוי על 12 תינוקות
שבע שנות מאסר נגזרו על סייעת בגן ילדים בנתניה, שהורשעה בכ-60 מקרי התעללות ותקיפה של 12 פעוטות, בני שבעה חודשים עד שנה וחצי. בית המשפט קבע כי מדובר במעשי אלימות חמורים כלפי חסרי ישע, והשית עליה גם פיצוי בסך 300 אלף שקל להורי הילדים. בפרקליטות ביקשו 10 שנות מאסר והודיעו כי ישקלו ערעור על קולת העונש (משפט)כיכר השבת
תפיסת נשק ברהט: 5 חשודים נעצרו
כוחות משטרה תפסו בסוף השבוע ברהט רובה שוטגאן, אקדח גלוק 17, מאות כדורי תחמושת ואמצעי לחימה. בפעילות הראשונה נתפסו הנשק והתחמושת בחיפוש ממוקד בעיר, ושני תושבי רהט עוכבו. בפעילות נוספת נעצרו שלושה תושבי רמלה לאחר שנמצאו ברכבם אקדח וסכין. חמשת החשודים הועברו לחקירה.קובי רוזן
"בן סלמאן שולח מסר לחות'ים": אחרי המתקפות - מטוסי הקרב הסעודיים חוזרים לשמי תימן
אחרי סדרת המתקפות על שטחה וההתקדמות החות'ית לעבר עורק הסחר העולמי, תיעוד חדש מציג את מטוסי הקרב הסעודיים – המסר של ריאד לחות'ים הולך ומתחדד | בשבוע האחרון הצליחו החות'ים לרשום שורה של הישגים משמעותיים והגדילו את האיום על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם. במקביל, הגבירו את התקיפות נגד סעודיה באמצעות טילים וכטב"מים (בעולם)דני שפיץ
טבעת בציבור מחייבת גט: חשש קידושין למעשה
ביום עיון מיוחד לרשמי נישואין של אגף הנישואין במשרד לשירותי דת, הבהיר רב העיר באר שבע הגאון רבי אברהם דרעי כי הצעות נישואין פומביות עם טבעת בנוכחות עדים עלולות ליצור חשש קידושין המחייב גט בעת חרטה (חרדים)כיכר השבת
העולם מחכה: רוסיה ביטלה ברגע האחרון את הניסוי ההיפרסוני
רוסיה נערכה במשך ימים לניסוי של "אוונגארד", סגרה אזורי טיסה והזהירה תושבים לאורך מסלול הטיסה – אך חלון השיגור נסגר בלי שהטיל המריא (חדשות בעולם)דני שפיץ
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