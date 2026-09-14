מידד טסה ערך סיור סליחות עם עדן חסון ורב הסלבס

אחרי סדרת המתקפות על שטחה וההתקדמות החות'ית לעבר עורק הסחר העולמי, תיעוד חדש מציג את מטוסי הקרב הסעודיים – המסר של ריאד לחות'ים הולך ומתחדד | בשבוע האחרון הצליחו החות'ים לרשום שורה של הישגים משמעותיים והגדילו את האיום על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם. במקביל, הגבירו את התקיפות נגד סעודיה באמצעות טילים וכטב"מים (בעולם)

דני שפיץ