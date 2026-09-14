רגע לפני קטארגייט: 30 בכירים ישראלים וקמפיין שהתמסמס

קמפיין נגד קטאר ( צילום: מרים אלסטר, פלאש 90 )

בעיצומו של היום השישי למלחמה הקשה, בזמן שביקור שר החוץ האמריקאי אנתוני בלינקן אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו שידר גיבוי מדיני והקמת ממשלת החירום תפסה נפח מרכזי בכותרות, התעוררה פעילות אזרחית להפעלת קמפיין בינלאומי נגד קטאר.

אחד מאותם מיזמים, כפי שנחשף בתחקיר שפרסם עיתון 'הארץ', היה יוזמה מהירה וממוקדת של יועצים פוליטיים בכירים, קמפיינרים ומומחי תודעה – קבוצת וואטסאפ בהולה שאליה צורפו כ-30 אנשים: בכירי קמפיינים, פרסומאים, אנשי ממשל ומומחי השפעה. המטרה הייתה ברורה וחדה: ליצור מנוף לחץ אזרחי גלובלי נגד קטאר, המממנת של חמאס, כדי לכפות עליה כניעה בעניין החטופים. "ידוע כמה קטאר נותנת לחמאס כל שנה?" נזרק באחת השיחות. יועץ אחר הטיח: "קטאר – החטופים עליכם".

כיכר החטופים ( צילום: יהודה גליקמן )

חמ"ל מתנדבים ומסרים קטלניים

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תוך שעות הפך סלוגן כמו "Hamas is ISIS" לרשמי – הוא רוסס באתרי פרופיל וברשתות. המיזם פעל במהירות: אתרים ייעודיים בשפות זרות, חשבונות רשת, מצגות, וגיוס כספים בהתנדבות רחבה.

במקביל ניסו המארגנים להשפיע על מחוקקים בארה"ב ובצרפת, על עיתונאים זרים ואף על גורמים במחאה נגד הממשלה. השותפים התכנסו מדי ערב לשיחות ועידה אינטנסיביות – מחולקים לקבוצות מחקר, קריאייטיב ותקשורת.

כבר שבוע לאחר הקמת הקבוצה הוצגה תוכנית להציג לעיתונאים אמריקאים תכני שיימינג לחברות ציבוריות שקטאר מושקעת בהן, לצד הצעה לסקר עולמי מקיף. זה היה חמ"ל אזרחי קלאסי של הימים הראשונים: אנשים שהגיעו בהתלהבות, רובם בהתנדבות מלאה, ניסו למלא את החלל שנוצר מול מכונת הרעל האנטי-ישראלית ומול חוסר התפקוד של מערכות ההסברה הרשמיות.

אלא שכחודש לאחר ההשקה, בלי שום הודעה מוקדמת או הסבר ל-30 השותפים, הפרויקט דעך באחת. האתרים ירדו מהאוויר, העקבות נמחקו ממנועי החיפוש. "פנו בהתלהבות ונעלמו", סיפרו המעורבים בתדהמה. שום הסבר לא ניתן. המיזם פשוט נגנז.

היוזמה הזו הייתה חלק מגל של חמ"לי הסברה אזרחיים שקמו אחרי 7 באוקטובר. בהמשך, כך נחשף, המדינה הסדירה את התחום דרך משרד התפוצות שהשקיע מיליונים, ובהמשך ריכזה מבצעי השפעה בגוף ייעודי.

אבל התזמון של הגניזה מעורר שאלות כבדות. הקמפיין נגד קטאר – שנועד בדיוק ללחוץ עליה בנושא החטופים – הוקפא זמן קצר לפני שהתחילה להתגלות פרשת הקשרים בין גורמים בלשכת ראש הממשלה לבין קטאר עצמה, הפרשה שנודעה כ'קטארגייט'.

בפרשה ההיא נחשפו קמפיינים פרו-קטאריים, העברת מסרים לשיפור תדמיתה של דוחא כמתווכת, והאשמות על כסף שהגיע מקטאר ליועצים קרובים לנתניהו. השאלה שעולה מאליה היא האם הגניזה של הקמפיין האזרחי האנטי-קטארי הייתה מקרית, או שהייתה קשורה לשיקולים אחרים שהתגבשו במסדרונות השלטון.

האם לחץ אזרחי גלובלי נגד מממנת חמאס הפך פתאום לבלתי רצוי? האם מישהו העדיף לשמור על ערוץ פתוח עם דוחא? התחקיר של 'הארץ' חושף לא רק יוזמה מעניינת שנולדה מתוך כאב ודחיפות של ימי המלחמה הראשונים, אלא גם את הפער בין התלהבות אזרחית כנה לבין ההחלטות שהתקבלו מאחורי הקלעים.

מה שהתחיל כניסיון לכפות על קטאר אחריות על החטופים – נגנז בשקט, רגע לפני שהקשרים המורכבים והבעייתיים עם אותה מדינה עצמה יצאו לאור.