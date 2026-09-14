אדם בן 35 שנעצר בצרפת בכנסייה בפורבאך לאחר שצעק אללה אכבר מספר פעמים והחזיק סכין, נדון ביום שישי לשישה חודשי מאסר על תנאי (!) בגין החזקת נשק ללא סיבה מוצדקת ושימוש אסור בסמים.

הצעיר מתואר כיליד בוסניה והרצגובינה, והוא נעצר בעקבות האירוע בכנסיית סן-רמי. בית המשפט התיקוני של סרגרמינס אסר עליו להיכנס לכנסייה ולסביבתה במשך שלוש שנים, וכן אסר עליו להחזיק נשק במשך חמש שנים.

במהלך הדיון הדגישה התובעת קתרין ברייטלינג את ה"ספקות הקיימים" בכוונותיו של הנאשם וציינה התפתחות בהסברים שלו שלו לגבי סיבות הימצאותו בכנסייה ובהחזקת הנשק הלבן.

התובעת דרשה תשעה חודשי מאסר מתוכם ארבעה על תנאי, אך ציינה כי לא נמצאו סימנים ברורים לרדיקליזציה אצלו. מצדו, הגבר הסביר כי הגיע למקום כדי "להתוודות", וטען שמצא את הסכין מחוץ לכנסייה לפני שהכניס אותו לכיסו ללא כוונה פלילית. הכומר שהיה נוכח באירוע לא הגיש תלונה.

האירוע התרחש ביום שלישי, 8 בספטמבר 2026, בסביבות השעה 13:45, לאחר שהורי נערות בנות 14 שלמדו במכללה סמוכה קראו לכוחות המשטרה בעקבות שמיעת האדם שצעק אללה אכבר תוך שהוא חיפש את הכומר.

המחבל התחבא בתוך מקום הפולחן בטרם נעצר על ידי השוטרים, אשר מצאו ברשותו סכין מסוג אופינל, שלוש כרטיסי SIM וכמות קטנה של סם. אמו של התושב הצהירה כי בנה לא עבר רדיקליזציה ולא ידעה על צריכת הסמים שלו.

הרשויות ציינו כי הוא אינו מוכר לשירותי המודיעין הטריטוריאלי, ועברו הפלילי כולל שתי הרשעות שאינן קשורות לטרור או לפגיעה באינטרסים של המדינה.