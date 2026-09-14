( צילום: לפי סעיף 27א )

לפחות 21 בני אדם נהרגו וכמה נוספים נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים קטלנית ומזעזעת שהתרחשה הלילה (בין ראשון לשני) בדרום אפריקה.

התאונה התרחשה לאחר ששני מוניות-מיניבוס התנגשו ראש בראש ולאחר מכן רכב נוסף התנגש בהם בעוצמה אדירה על אחד מהכבישים המרכזיים והעמוסים במדינה. האסון הכבד ארע במחוז הכף המערבי בדרום אפריקה, באזור מרוחק יחסית שבין העיירות הקטנות פרינס אלברט וליאו-גאמקה, הנמצאות במרחק של כ-380 קילומטרים מזרחית לעיר הגדולה קייפטאון. על פי הודעה רשמית שמסר תאגיד ניהול התעבורה המקומי, התאונה המחרידה החלה כאשר שני מיניבוסים המשמשים באופן שוטף לתחבורה ציבורית המונית התנגשו זה בזה בהתנגשות חזיתית עוצמתית, ומיד בעקבות זאת, רכב פנאי (SUV) שהגיע למקום במהירות לא הצליח לעצור בזמן והתנגש ישירות בכלי הרכב הפגועים בעוצמה רבה.

רכב חולף בזירת התאונה 10 10 0:00 / 0:12 רכב חולף בזירת התאונה

כוחות ההצלה, הכיבוי והרפואה הגדולים והמתקדמים שהוזעקו בדחיפות לזירת התאונה הקשה נתקלו במראות קשים מאוד ונאלצו לקבוע במקום את מותם של בני אדם רבים שלא שרדו את עוצמת ההתנגשות. במקביל, מספר נפגעים נוספים שמצבם הוגדר כאנוש וקשה פונו במהירות באמצעות אמבולנסים לבתיהם של בתי החולים באזור, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותם של לפחות שלושה מהם זמן קצר לאחר הגעתם למרכזים הרפואיים עקב הפציעות הקריטיות מהן סבלו.

הרשויות במדינה ציינו כי מניין ההרוגים הסופי עדיין אינו נעול סופית, וכי הוא עלול מטבע הדברים להוסיף ולעעלות ככל שצוותי החירום, המשטרה והרשויות המקומיות במחוז הכף המערבי ימשיכו בסריקות היסודיות ובבחינה מדוקדקת של כלל הזירה הקשה.

בעקבות התאונה הקשה והמורכבת, כביש הגישה והתנועה המרכזי באזור נסגר לחלוטין לתנועה למשך שעות ארוכות כדי לאפשר לכוחות הביטחון ולמומחי תעבורה לפנות את הזירה הגדושה בשברי כלי רכב, ומשטרת התנועה הארצית יחד עם תאגיד התעבורה פתחו מיד בחקירה רשמית ומקיפה לברור הנסיבות המדויקות שהובילו להתנגשות הקטלנית. מומחי בטיחות בדרכים במדינה מציינים בצער כי מוניות המיניבוס הציבוריות מהווים את אמצעי התחבורה המרכזי, הזמין והשכיח ביותר עבור מיליוני תושבים ואזרחים עובדים בדרום אפריקה, אך בשל היקף השימוש העצום והיומיומי בהן, הן מוצאות את עצמן לצערנו לא פעם במרכזן של תאונות דרכים קטלניות, רבי-נפגעים וקשות במיוחד.

נתונים סטטיסטיים מדאיגים מעידים כי תופעה זו גובה מחיר דמים כבד ומזעזע מדי שנה; רק בתחילת השנה הנוכחית, שתי תאונות דרכים נפרדות ועקובות מדם שהיו מעורבות בהן מוניות-מיניבוס הביאו למותם של לפחות 25 בני אדם, ביניהם 14 ילדים רכים שקיפחו את חייהם באסונות הדרכים הללו, נתון שממשיך לעורר ביקורת ציבורית נוקבת, תסכול רב ודאגה עמוקה בקרב הרשויות, ארגוני החברה האזרחית וגורמי האכיפה במדינה סביב תרבות הנהיגה, אכיפת החוק והבטיחות הלקויה בדרכים.