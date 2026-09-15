כשבועיים לאחר הביקור ההיסטורי של גדולי הרבנים והאדמו"רים בארה"ב עם הנשיא דולנד טראמפ בחדר הסגלגל, נחשפים פרטים חדשים ומשמעותיים מתוך המפגש בחדר הסגור • הדיאלוג על נתניהו, מאחורי הקלעים של סגירת המשלחת – ומה אמר הנשיא לתובע שהביא למאסרו של רובשקין? | הפרטים המלאים (חרדים)

חיים רוזנבוים