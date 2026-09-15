דרשו מיליונים, אך לא הוכיחו מי חתם על הצ'ק | כך פסק השופט 

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה היום (שלישי) תביעה בסך 3.35 מיליון שקל שהגישה השותפות "אחים טובים אנחנו" נגד יורי קשדן. השותפות טענה כי קשדן מסר לה המחאה כדי להבטיח את החזרת כספי ההשקעה שלה, אך בית המשפט קבע כי לא הוכח שהוא חתם עליה או התחייב להחזיר את הכסף. השותפות חויבה לשלם לו הוצאות משפט בסך 150 אלף שקל.

במרכז התביעה עמדה המחאה על סך 3,350,650 שקל. השותפות טענה כי קשדן מסר לה את ההמחאה כדי להבטיח שכספי ההשקעה שלה יוחזרו, אם שווי המניות שקיבלה לא יהיה מספק. בעקבות זאת היא ביקשה מבית המשפט לחייב אותו לשלם את מלוא הסכום.

קשדן טען מנגד כי מסר המחאה ריקה, ללא חתימה וללא פרטים. לדבריו, ההמחאה נועדה רק להראות את ביטחונו בכך שהחברה תקצה למשקיעים את המניות והאופציות שהובטחו להם. הוא הכחיש שהתחייב באופן אישי להחזיר את כספי ההשקעה.

בית המשפט קבע כי השותפות לא הצליחה להוכיח שקשדן חתם על ההמחאה. אף אחד מעדי התובעת לא ראה אותו חותם עליה, והיא גם לא הגישה חוות דעת של מומחה לכתב יד.

השופט שקד השווה בעצמו את החתימה שעל ההמחאה לדוגמאות חתימה אחרות של קשדן, וקבע כי היא "נחזית שונה לגמרי". עם זאת, בית המשפט לא קבע שהחתימה זויפה, אלא רק שלא הוכח כי קשדן הוא שחתם עליה.

השופט הוסיף כי גם אם היה מוכח שקשדן חתם על ההמחאה, התביעה עדיין לא הייתה מתקבלת. בית המשפט קיבל את גרסתו שלפיה ההמחאה נועדה להבטיח את הקצאת המניות והאופציות במחיר סמלי, וההתחייבות הזאת אכן קוימה.